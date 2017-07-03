Bermuda Şeytan Üçgeni'nde Esrarengiz Bir Ada Doğdu!

Bermuda Üçgeni’nin ardındaki gizem, denizden bir adanın ansızın yükselmesiyle daha da derinleşiyor. Uzmanlar, tehlike arz ettiği için adadan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Kuzey Carolina’daki Cape Point burnunda, diğer adıyla Bermuda olarak bilinen Şeytan üçgeninin sularıyla çevrili bölümde, hilal biçiminde bir ada açığa çıktı.

Bermuda Üçgeni, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda, 500.000 kilometre genişliğinde devasa bir alanda yer alıyor. Aynı zamanda ‘Şeytan Üçgeni’ olarak da adlandırılan ada, Bermuda, Florida ve Porto Riko’daki noktalarla tanımlanıyor. Amerikan Donanması, bu üçgenin varlığını kabul etmemekle birlikte, US Board on Geographic Names de bu isme veri tabanında yer vermiyor.

İlginçtir ki meşhur inancın aksine Bermuda Üçgeni, modern bir efsane değil. Bermuda Üçgeni’nin sırlarına şahitlik eden ilk insanlardan biri Christopher Columbus’tu. Kayıtlara göre Columbus, günümüzde Şeytan Üçgeni olarak bilinen bölgeye deniz seyahati gerçekleştirdiğinde pusulada bozulmalar olmuş ve hatta okyanusa bir ateş topunun düştüğünü görmüş. O ve tayfası Bermuda Üçgeni’ni sağ salim geçerlerken garip ışıklara ve gizemli bir havaya şahitlik etmişler. Günümüze daha yakın zamanlarda astronotlar, Rus kozmonotlar ve dünya çapında bazı pilotlar, bölge üzerinde uçuş yaparlarken ışık parıltıları gördüklerini ve birçoklarının elektronik uçuş cihazlarının bozulduğunu bildirmişler.

Tarihçi, tur rehberi ve hayatı boyunca Hatteras Island’ın yakınlarında ikamet etmiş olan Danny Couch ‘National Geographic’e verdiği bir demeçte “Her 10-15 yıl da bir büyük çapta olaylar yaşıyoruz. Fakat bu seferki, hayatımda gördüğümün en büyüğüydü” dedi.

İnanışlara göre her yıl ortalama dört uçak ve 20 yat Bermuda Üçgeni’nde kayboluyor.

Esrarengiz adaya dönersek

Virginya’lı bir pilota göre yerel ahalinin atıkları nedeniyle sahilde biriken çer çöp, nihayetinde Shelly Island’ın oluşumuna neden olmuş. Yeni ortaya çıkan ada ortalama 1.600 km uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde.

Cape Hatteras National Seashore’un müfettişi Dave Hallac, insanları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. İnsanların yeni adanın çevresinde durmaktan ya da oraya doğru yüzmekten uzak durmaları gerektiğini, zira bölgede çok güçlü akımların olduğunu söyledi.

Üstelik North Carolina Beach Buggy Association’ın başkanı Bill Smith, The Sun’a verdiği röportajda tehlikenin daha büyük olabileceğini belirtti. “1.5 metre uzunluğunda köpek balıkları ve kamyon kasası büyüklüğünde vatozlar geziniyor bölgede. Köpekbalıklarının ısırabileceğinden endişe ediyor olmakla birlikte, daha çok boğulma olaylarından endişe duyuyoruz” dedi.

Her ne kadar Bermuda Üçgeni'ne yolumuzun düşmesi ihtimali oldukça düşük olsa da, olur da gidecek olursanız bu tavsiyelere kulak vermeniz yerinde olacaktır. Zira millet olarak köpek balıklarına pek aşina olmadığımız gibi, vatozlar konusunda da pek tecrübeli olduğumuz söylenemez.