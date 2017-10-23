Beş Kuruş Harcamadan 3 Boyutlu Mars Seyahati

Google ve NASA'nın ortaklaşa hazırladıkları proje, VR gözlük kullanarak (ya da web tarayıcısı üzerinden) Mars'a seyahati olası kılıyor.

Bu gezegeni daha iyi bir yere çevirme ümitlerini kaybedenler için Mars, oldukça iyi bir seçenek gibi görünüyor. Eğer kendi roketinizi yapmak için milyarlarca dolarınız ya da mütemadiyen sizi finanse edecek tanıdık hayır sahipleri yoksa, Google ve NASA’nın ortaklaşa yaptıkları şey, ikinci en iyi seçeneğiniz olsa gerek.

“Mars’a Ulaşın” deneyi, kullanıcıların herhangi bir masrafa ya da riske girmeden kızıl gezegende gerçek bir seyahat gerçekleştirebilecekleri bir proje. 3 boyutlu model, NASA’nın ‘Curiosity Rover’ adını verdiği keşif aracı tarafından çekilen dijital resimlere dayanıyor. Bu resimler daha sonra NASA’nan Jet Propulsion Laboratory adlı laboratuarında bir araya getirilmişler. Google ve NASA söz konusu Mars kopyasının Google Cardboard, Daydream, Gear VR, Oculus ve HTC Vive sanal gerçeklik gözlükleri kullanarak dünyalılarca erişilebilir olmasını sağlamak için ekip çalışması yapmışlar. Fakat eğer VR cihazınız yoksa da, üzülmeyin. Projeye web tarayıcınızdan da erişim sağlayabilirsiniz.

Meraklısı olanlar (imtiyaz sahibi olmak gerekmiyor), NASA’nın aracının konumlandırıldığı Curiosity’nin indiği alan, Murray Buttes, Marias Pass ve Pahrump Hills, Mount Sharp adlı dört bölgeyi ziyaret edebilirler. Farklı erişim noktaları üzerine tıklayarak, mekanla ilgili özel bilgiler de alınabiliyor. Üstelik her bir coğrafi oluşum için yapılmış eğlenceli küçük açıklamalar da mevcut.

Eğer projeye web tarayıcınız üzerinden erişim sağlıyorsanız, zeminde hareket etmek biraz sıkıntılı olacaktır.

Biz özenti Mars’lılar için eğlenceli olmasının yanında, Access Mars projesi aslında NASA için de yararlı bir proje. Kurumun söylediğine göre bu 3 boyutlu model, Curiosity’nin bundan sonraki görevini tanımlamada yardımcı olabilir. NASA ilk başta aracın sadece 2 yıl süreyle seyahat edeceğini düşünmüştü fakat görev süresi daha sonra süresiz olarak uzatıldı.