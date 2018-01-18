Beşiktaş - Bayern Münih Maçını Semahat Özdoğan Anlatacak!

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih’le İstanbul’da oynayacağı rövanş karşılaşması, eğer bir aksilik olmazsa Türkiye’nin ilk ve tek kadın maç spikeri Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak.

Sözcü Skor’dan Alican Özcan’ın haberine göre Beşiktaş’ın 14 Mart’ta Bayern Münih’le yapacağı rövanş karşılaşması, bu günün Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamına denk gelmesi sebebiyle TRT’nin kadın spikeri Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak.

İki takım arasındaki ilk maç 20 Şubat’ta Almanya’da Allianz Arena’da, ikinci maç ise 14 Mart’ta İstanbul’da Vodafone Park’ta gerçekleşecek. Tivibu ekranlarından yayınlanacak karşılaşmanın spikerinin ise Semahat Özdoğan olması bekleniyor.

Özdoğan’ın kişisel Twitter hesabından yukarıda yaptığı paylaşım, bu olayın yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini doğrular nitelikte. Umarım bir aksilik olmaz da annemizin, eşimizin, sevgilimizin, kısacası dünyadaki tüm kadınların günü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bu anlamlı olaya şahitlik ederiz.