Beşiktaş eSpor, Sergen Yalçın’ı Transfer Etti!

Beşiktaş, eSpor bünyesindeki FIFA takımına son Türkiye şampiyonu olan Sergen “Quincy10” Yalçın’ı kattı.

eSpor, dünya genelinde yeni fanlarının ve büyük bir ekonomi gücünün oluşmaya başladığı bir alan olmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye şampiyonu olan profesyonel FIFA oyuncusu Sergen “Quincy10” Yalçın, Beşiktaş’ın eSpor bünyesindeki FIFA takımına transfer edildi. Türkiye’deki futbol kulüpleri arasında bir ilke imza atarak eSpor şubesi kuran Beşiktaş, eSpor bünyesindeki FIFA takımını son Türkiye şampiyonu Sergen “Quincy 10” Yalçın’ı transfer ederek iyice güçlendirmiş oldu.

Bu transferle birlikte Sergen “Quincy 10” Yalçın hem Türkiye’deki yerel turnuvalarda hem de FIFA’nın yurtdışındaki organizasyonlarında Beşiktaş eSpor forması ile mücadele edecek.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de eSpor takımı kurmaya karar vermişti. Ayrıca bu alanın ne kadar popüler olduğunun farkında olan Konami ve UEFA, bir eSpor turnuvası yapmayı planladıklarını açıklamıştı.