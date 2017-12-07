Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’i mağlup etmesinin ardından Twitter’da paylaştığı ‘sıradaki kim?’ mesajına Bayern Münih’ten cevap geldi.

Beşiktaş, dün akşam Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Leipzig’i deplasmanda 1-2 mağlup ederek unutulmayacak bir başarının altına imzasını attı. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir Türk takımı gruplardan 14 puan alarak, üstelik grubunu birinci sırada bitirerek bir üst tura geçmiş oldu. Bir Galatasaray taraftarı olarak en az Beşiktaşlı taraftarlar kadar sevindiğim dün akşamki galibiyetin ardından Twitter’da hoş atışmalar oldu.

Beşiktaş, İngilizce paylaşımlar yaptığı Twitter hesabından "Grubu namağlup tamamladık ve en yüksek puanı elde eden ilk Türk takımı olduk. Şimdi, Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki kim?" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu mesaja Almanya’nın en büyük kulübü olan Bayern Münih, futbolcusu James Rodriguez’in el salladığı bir GIF paylaşarak ‘biziz’ anlamına gelen bir cevap verdi.

Leipzig ise Twitter hesabından, attıkları gol dışında yaptığı kurtarışlarla güne damgasını vuran Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin’e atıfta bulunduğu bir paylaşım yaptı. Leipzig, Tolga’yı ‘ahtapot’ ve ‘duvar’ şeklinde nitelendirdi.