Beşiktaş'ta muhteşem bir sezon geçiren Ryan Babel, Porto maçının ardından yaşananları resmi YouTube kanalından paylaştı.

Ülkemizin en büyük spor kulüplerinden birisi olan Beşiktaş’ın ünlü oyuncusu Ryan Babel’in daha önce YouTube kanalı hakkında bir haber hazırlamıştık. Uzun bir süreden beri futbol camiasının arka yüzünü görmemizi sağlayan Babel, bunu geçen gün Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmaya hak kazandığı Porto maçında da yaptı.

Porto’yla 1-1 berabere kalarak gruptan 1. olarak çıkmayı garantileyen Beşiktaş, bunu başararak Türkiye açısından pek çok ilke imza attı. Bu sürecin arka yüzünü bizlere olabildiğince aktarmaya çalışan Ryan Babel ise, yine son derece eğlenceli bir video paylaştı. “Writing History With Beşiktaş”(Beşiktaş’la Tarih Yazmak) ismiyle paylaştığı video, yalnızca Beşiktaşlıların değil, Türkiye’deki tüm futbolseverlerin severek izleyeceği bir video olmuş.

Maçın ardından soyunma odasındaki neşe, teknik direktör Şenol Güneş’in konuşması ve oyuncularla kısa kısa sohbetlerin yer aldığı videoda, maçın ertesi gününde Beşiktaş’ın diğer oyuncularla Babel’in muhabbetleri yer alıyor. Porto maçında yine takımının en başarılı isimlerinden birisi olan Cenk Tosun’la diyalogları, takımın neden bu kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Videoya geçmeden önce kısaca belirteyim. Cenk Tosun “Adamsın”

Ryan Babel'in diğer videolarını izlemek için buradan YouTube kanalına ulaşabilirsiniz.