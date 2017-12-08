İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın adını da çevirince ortaya komik bir hata çıktı.

Çeviri yapmanın bazı uluslararası kuralları vardır. Örneğin isminiz ne olursa olsun, tüm dünya dillerinde aynı şekilde geçer. En fazla ş, ğ, ç gibi Türkçe temelli harfler s, g ve c olarak yazılabilir. İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Mundo Deportivo ise çeviri olayının hızını alamamış olacak ki Beşiktaş Kulübü Başkanı’nın adını da çeviri yaparak yazdı.

Barcelona forması giyen Arda Turan’la ilgili bir haber yayınlayan Mundo Deportivo, haberinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da sözlerine yer verdi. Fakat Fikret Orman’ın ismini çeviri yaparak kullanan site, Fikret Forest (İngilizce’de orman anlamına geliyor) şeklinde yazdı.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi özel isimlerin çeviriden muaf tutulması evrensel bir kuraldır. Mundo Deportivo editörleri de bunu ıskalayarak çok basite kaçan bir hata yapmışlar.

Bu arada Fikret Orman, söz konusu haberde Arda ile ilgili şu sözleri sarf etmiş: "Arda üst düzey bir oyuncu ve sevdiğim bir çocuk. Ancak o bölgede çok oyuncumuz var."