Şampiyonlar Ligi son 16'da Beşiktaş'la eşleşen Bayern München, Twitter'dan Beşiktaş ile ilgili bir takım tweetler paylaştı.

Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla bütün Türkiye’ye muhteşem anlar yaşatmayı başaran Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2. tur için rakibi belli oldu. Dünyanın en güçlü takımları arasında gösterilen Alman devi Bayern München ile eşleşen Beşiktaş’ımız, sonunda karşısında dişli bir rakip bulmuş gibi gözüküyor.

Bayern München, kuralar çekildikten sonra resmi Twitter hesabından bir takım paylaşımlar yaptı. Beşiktaş ile eşleştiklerini duyuran Alman devi, daha sonrasında Türkçe olarak “Merhaba Beşiktaş” mesajını paylaştı. Bu mesaj, çok kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulurken, yeni paylaşımlar gelmeye devam etti.

Bayern München’in tweetleri bu paylaşımın ardından kesilmedi. Beşiktaş’la ilgili sürekli yeni tweetler paylaşan Bayern, Beşiktaş’ın sezon başında transferleri için kullandığı “Come To Beşiktaş” sloganını kullanarak, golcü oyuncu Lewandovski’nin fotoğrafı eşliğinde “We are Coming to Beşiktaş” isimli bir slogan paylaştı.

Yine bunun dışında 1997-1998 yılında iki takımın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı karşılaşmaya ait bir görsel paylaşan Alman devi, “Nakavt için dört gözle bekliyoruz” şeklinde yorum yaptı.

Halinden son derece mutlu olduğunu gördüğümüz Bayern München’in bu tweetleri, tüm dünyada kısa süre içerisinde yankı uyandırmayı başardı.

Bayern München’in bu tweetleri Beşiktaş için ilk değil. Kısa süre önce de Beşiktaş’ın “Sırada ki kim” tweetine James Rodriguez’in “biziz” der gibi el salladığı video ile ortak olmuşlardı. Umarım, yakında Bayern München gibi daha fazla rakibi Türkçe selam vermek zorunda bırakırız.