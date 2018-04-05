Beşiktaş, dünyada bir ilke imza atarak Lenovo ile anlaşıp stadyumunda bir oyun alanının açılmasına izin verdi.

Lenovo ve Beşiktaş JK, oyuncular için çok hoş bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma kapsamında, Beşiktaş’ın stadyumu Vodafone Park’ta “Lenovo Game On” alanı açıldı. 12 yaş üstündeki oyun meraklılarını ağırlayacak yeni oyun alanı, Lenovo’un artırılmış gerçeklik uygulamalarını deneyimleme imkanı tanıyacak. Alanda Lenovo ürünleri dışında Xbox One bölümü de yer alıyor.

Dünyada İlk

Beşiktaş ve Lenovo’un anlaşması sonucunda ortaya çıkan Lenovo Game On alanı, bir spor kompleksi içinde açılan ilk oyun alanı oldu. Lenovo Game On’da 3 ayrı Jedi Challenges alanı bulunuyor. Jedi lightsaber, ya da bilinen adıyla ışın kılıcını alıp savaşmanıza olanak tanıyan bu artırılmış gerçeklik kiti, oyunculara çok eğlenceli dakikalar geçirtecek. Lenovo, burada açtığı oyun alanında turnuvalar düzenleyip oyunculara eğlenceli dakikalar yaşatmak istiyor.

Vodafone Park’ta açılan yeni Lenovo Game On’un açılışında konuşma yapan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman;

“Bugün evimizde, Vodafone Park’ta, dünyanın önde gelen bilişim markalarından biri ile önemli bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Artık konvansiyonel sporlar kadar önemli bir konuma gelen dijital oyunlar, Beşiktaş JK olarak da yakından takip ettiğimiz mecralar arasında. Sportif aktivitelerimizin yanında, bir yaşam merkezi olarak da konumlandırdığımız Vodafone Park’ta, teknoloji alanındaki önemli ürünleriyle tüm dünyanın saygısını kazanan Lenovo markası ile özel bir tesise imza attık. Hem bugünün hem de geleceğin en önemli trendlerinden biri olan dijital oyunlar segmentiyle, böyle bir tesisi Lenovo ile birlikte hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz spor tarihinin en özel müzelerinden birine, alışveriş ve yaşam mekanlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park’ta, artık oyun tutkunları da kendileri için bir şeyler bulacak. Bu özel iş ortaklığında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Orman’ın konuşmalarının ardından konuşma yapan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ise yaptığı açıklamasında;

“Hedeflerimizden biri de tüketicilerin yüksek performanslı ürünlerimizi test etmeleri ve bilgisayar başında geçirdikleri zamanı verimli şekilde kullanırken aynı zamanda oyuna ilgi duyanların kesintisiz bir oyun keyfi yaşamalarını sağlamak. Bu amaçla şehrin merkezinde, güvenlik ve teknoloji beklentisi yüksek olan ve yaşayan bir gaming alanını oyunseverlere sunmak istedik. Türkiye’nin öncü spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile işbirliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Hedefimiz Lenovo Game On’a gelen ziyaretçilerin vakitlerini en keyifli şekilde geçirebilmeleri olacak. Bu noktada ziyaretçilerimiz üstün performanslı ürünlerimizle oyun oynayabilecekler, turnuvalara katılabilecekler ve birlikte keyifli vakit geçirebilecekler. Lenovo olarak gaming pazarında çok büyük bir gelişme potansiyeli görüyoruz, Lenovo Game On ile birlikte bu alandaki hedeflerimizi ve vizyonumuzu bir üst noktaya taşımanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.