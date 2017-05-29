Marcelo, FIFA 17 Sayesinde Milli Takıma Girebilir

Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes'in FIFA 17'deki başarısı, milli takıma kabul edilmesi için bir kanıt olarak sunuldu.

Hemen hemen her oyun konsolununun vazgeçilmezi olan dünyanın en çok satan futbol oyunu FIFA serisininin bu yılki oyunu FIFA 17, sadece bir oyun olmadığını bir kez daha gösterdi.

Bu yıl Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo Guedes, Beşiktaş'ta gösterdiği başarısından dolayı Brezilya Milli Takımı'na aday gösterildi. Ancak Marcelo Guedes'in başarısı oynadığı müsabakalar üzerinden değil, FIFA 17'deki profilinden gösterildi. Fox Sports Brezilya, yayınladığı bir haberinde Marcelo'nun FIFA'daki kariyerine dikkat çekerek milli takıma girmesi gerektiğini söyledi.

FIFA 17'deki yükselişinin yanı sıra yine FIFA 17'de yer aldığı listelerle öne çıkarılan oyuncunun 'En iyi 10 Brezilyalı futbolcu' listesinde bulunması yine Marcelo'nun Brezilya'nın milli takımına girebilmesi için en önemli kanıtlardan biri olarak gösterildi.

Eğer Beşiktaşlı Marcelo Guedes, milli takıma çağrılırsa bunun için EA Sports'a bir teşekkür borçlu diyebiliriz.