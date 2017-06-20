Beşiktaş ve Galatasaray E-Spor'daki İlk Derbilerine Çıkıyor

Tekrar e-spor arenasına geri dönen Beşiktaş'ın League of Legends Yükselme Ligi'ndeki ilk rakibi Galatasaray E-Sports olacak.

2015 yılında girdiği e-spor dünyasında önemli bir atılım gerçekleştirerek daha ilk sezon şampiyon olan ve bölgesel Wildcard turnuvasını da kazanarak ülkemizi MSI 2015'de temsil eden Beşiktaş, bir süre e-spor arenasından uzak kalmıştı. Bu yıl yepyeni kadrosuyla League of Legends Yükselme Ligi'nde tekrar vadiye dönen Beşiktaş, ilk karşılaşmasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Hatırlayacak olursanız Galatasaray da Şampiyonluk Ligi'nde başladığı mücadelesinde ne yazık ki Yükselme Ligi'ne gerilemişti. Şimdi ise iki büyük spor kulübü, e-spor arenasında kozlarını Şampiyonluk Ligi'ne çıkmak için Yükselme Ligi'nde sergileyecekler.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın e-spor arenasındaki ilk maçı 21 Haziran'da gerçekleşirken elbette Yükselme Ligi'ndeki diğer takımları unutmamak gerek. Bu yıl Yükselme Ligi'nde Türkiye'de LoL e-spor tarihinin belki de en önemli takımlarından HWA Gaming, OyunHizmetleri E-Spor, RoyalBandits ve Victorious Ace de yer alıyor. Hal böyle olunca da Yükselme Ligi'nin bu yıl Şampiyonluk Ligi tadında geçeceğini söyleyebiliriz.