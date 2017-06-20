  • Beşiktaş ve Galatasaray E-Spor'daki İlk Derbilerine Çıkıyor

Beşiktaş ve Galatasaray E-Spor'daki İlk Derbilerine Çıkıyor

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Beşiktaş ve Galatasaray E-Spor'daki İlk Derbilerine Çıkıyor
Tekrar e-spor arenasına geri dönen Beşiktaş'ın League of Legends Yükselme Ligi'ndeki ilk rakibi Galatasaray E-Sports olacak.

2015 yılında girdiği e-spor dünyasında önemli bir atılım gerçekleştirerek daha ilk sezon şampiyon olan ve bölgesel Wildcard turnuvasını da kazanarak ülkemizi MSI 2015'de temsil eden Beşiktaş, bir süre e-spor arenasından uzak kalmıştı. Bu yıl yepyeni kadrosuyla League of Legends Yükselme Ligi'nde tekrar vadiye dönen Beşiktaş, ilk karşılaşmasında Galatasaray ile karşılaşacak.
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Hatırlayacak olursanız Galatasaray da Şampiyonluk Ligi'nde başladığı mücadelesinde ne yazık ki Yükselme Ligi'ne gerilemişti. Şimdi ise iki büyük spor kulübü, e-spor arenasında kozlarını Şampiyonluk Ligi'ne çıkmak için Yükselme Ligi'nde sergileyecekler.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın e-spor arenasındaki ilk maçı 21 Haziran'da gerçekleşirken elbette Yükselme Ligi'ndeki diğer takımları unutmamak gerek. Bu yıl Yükselme Ligi'nde Türkiye'de LoL e-spor tarihinin belki de en önemli takımlarından HWA Gaming, OyunHizmetleri E-Spor, RoyalBandits ve Victorious Ace de yer alıyor. Hal böyle olunca da Yükselme Ligi'nin bu yıl Şampiyonluk Ligi tadında geçeceğini söyleyebiliriz.

Etiketler: beşiktaş, galatasaray, e-spor
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