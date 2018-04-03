OnePlus 6 Piyasanın En Hızlı Telefonu Olacak!

Şirketin kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Pete Lau, Salı günü yaptığı açıklamada, OnePlus 6'nın en üst ve pahalı varyantının 8GB RAM ve 256GB dahili belleğe sahip olacağını ve bu cihazın bu yılın en hızlı cihazı olacağını belirttii.

Shenzen merkezli firma, piyasada mevcut olacak en iyi donanımlarının “kolay kullanımlı” mottosu ile hazırlandığını belirtirken, yaklaşan bu Android amiral gemisi bir kez daha ham işlem gücünü artırmak amacıyla en iyi şekilde optimize edilmiş olarak bizlere sunulacak.

Lau, ürünle ilgili açıkladığı detaylarda OnePlus 6'ı şimdiden dünyanın en hızlı telefonu olarak lanse ediyor. Önceki cihazın da buna benzer açıklamalarla benzer bir başlık altında tanıtıldığı düşünülünce yeni OnePlus6’nın günlük görevlerini yerine getirirkenki hızında gerçekten de daha ileri bir iyileşme sağlanıp sağlanmadığı, diğer bir deyişle aynı yemeği tekrar pişirip kullanıcıların önüne koyup koymadığı büyük merak konusu.

Lua’ya göre 'hız' bu şirketin ideal kullanıcı deneyimi olarak tanımladığı şeylerden yalnızca bir tanesi, daha buzdağının görünmeyen kısmında birçok yenilik bizleri bekliyor olabilir. Oneplus ayrıca sistem donma ihtimalini minimum düzeye çekmek ve uygulama geçişlerinde daha sağlıklı bir deneyim sunmak için de bu yeni amiral gemisi üstüne kolları sıvamış durumda.

Firmanın alışkanlık olarak bu tür tanıtımları ürünü piyasaya çıkarmadan 1 ay önce yaptığı hesaba katılırsa tahmini olarak OnePlus 6’nın Nisan sonu ya da Mayıs başında piyasaya çıkarılması bekleniyor. Cihazın Apple ile günden güne popülerleşen ‘çentik’ akımına dahil olarak, %90’lık ekran/kasa oranıyla piyasaya çıkarılacağı da söylentilerin başında geliyor. Tahmini yurtdışı satış fiyatı ise 500 Dolar civarında seyredecek.