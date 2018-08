Bestecisi Bilinmeyen Beatles Şarkısının Gizemi Çözüldü

Bilim, insan aklından çıkan hemen hemen her alanda uygulanabilir pek çok yöntem sunar. Örneğin Beatles’ın 1965 yılında çıkardığı In My Life şarkısında olduğu gibi. Bu şarkıyı Beatles üyeleri dahil kimin yazdığını kesin şekilde söyleyen olmadı, ancak matematik söylüyor.

Beatles’ın lokomotifi niteliğindeki iki üyesi John Lennon ve Paul McCartney, pek çok röportajda grubun unutulmaz hitlerinden birisi olan In My Life hakkında çelişkili ifadeler verdiler. Şarkının kim tarafından yazıldığı pek çok hayran için büyük önem taşımasa da bilin insanları bu konuya ilgi duydu. Şarkının kimin eseri olduğunu belirlemek için matematik ve istatistik kullanıcılı. Bir grup bilim insanının insanlığa çok da katkı sağlayamayacakmış gibi görünen bu sorunun peşinden neden gittiklerini merak ediyorsanız, önce biraz Beatles dinleyelim. Araştırmacılar Lennon ve McCartney tarafından yazılan düzinelerce şarkıyı analiz ettiler. Sonuç olarak bu ikiliye özgü olan 149 farklı geçiş türü keşfedildi. Bir başka deyişle Beatles şarkılarının tümünde yer alan ufak sırlar ifşa edildi. In My Life, Beatles’ın 1965 tarihli albümü Rubber Soul'da yer alan şarkılardan birisiydi. Şarkının sözleri bir insanın anlatıcı olduğu bakış açısıyla yazılmıştı ve Lennon’a aitti. Her şeye rağmen ne Lennon ne de McCartney, bu şarkının bestesinin kim tarafından yapıldığı konusunda net bir bilgi paylaşamadılar. Hatta öyle ki McCartney’in yıllarca arayla verdiği röportajlarda bir kendisi besteciydi, bir de Lennon. Bu nedenle araştırmacılar, geliştirdikleri istatistiksel modeli şarkının kim tarafından bestelendiğini bulmak için kullandılar. Araştırmacılardan birisi olan Harvard görevlisi MArk Glickman, “Bu şarkının McCartney’in işi olduğuna inanıyordum” diyor. Veriler bu teorinin yanlış olduğunu kanıtlıyor. Sonuçlara göre şarkının McCartney tarafından yazılması düşük bir olasılık. Geriye ikinci seçenek olan Lennon kalıyor.

.

Bilim insanlarının geliştirdiği bu yöntem, müzik tarihine nam salmış anonim eserlerin kime ya da hangi kültüre ait olduğunu çözümlemek için kullanılabilir. Bu yöntemle sanat değerlerinin kimlikleri anlaşılabilir, Beatles kadar popüler eserler olmasa da kültürel korumaların kapsamı genişleyebilir.

Kaynak : https://www.cnet.com/news/magical-mystery-song-math-solves-beatles-songwriting-puzzle/

 8 5 3 0 0