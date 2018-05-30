Bethesda'dan Gizemli Twitch Yayını: Fallout 5 Geliyor!

E3 konferansı yaklaşırken oyun dünyasının Bethesda'dan beklentileri de arttı. Bethesda'dan gelen gizemli tweet ve Twitch yayınıyla ortalıkta bir fırtına öncesi sessizlik hakim oldu.

Geçtiğimiz aylardan beri her fırsatta gelmiş geçmiş en uzun E3 konferans sunumunu yapacağını belirten Bethesda, geçtiğimiz günlerde Rage 2'yi duyurarak büyük bombalarını sakladıklarını da bir nevi göstermiş oldu.

Her ne kadar Elder Scrolls 6 duyurusu oyun dünyasının en büyük beklentilerinden biri olsa da, Bethesda'nın şimdiden estirdiği hava Fallout 5'e işaret ediyor.

Bethesda'nın Twitter hesabından paylaşılan bu .gif görseli, çok büyük ihtimalle Fallout 5'e işaret ediyor. Ortaya atılan teorilerden biri de oyunun Switch versiyonu için böyle bir tweet atıldığı yönünde. Tabii bunca curcuna oluşturduktan sonra böyle bir duyuru yapacaklarını hiç sanmıyoruz.

Tüm bunlarla birlikte sadece yukarıdaki görselin döndüğü Twitch kanalı an itibarı ile 40 bin kişi tarafından izleniyor. Siz de hemen hemen hiçbir şeyin olmadığı ve yorumların su gibi akıp gittiği kanalı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.