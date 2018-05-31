Dün Bethesda tarafından gizemli bir biçimde ortaya çıkarılan yeni Fallout oyununun serinin devamlılık arz eden, hikaye tabanlı bir oyun olmama olasılığı var. Bilinmezleri bir kenara; Fallout 76 duyuruldu ve bu dahi başlı başına heyecan verici.

Bethesda dün itibarı ile hem Twitter hem de Twitch hesabında gizemli bir duyurunun zeminini hazırladı. Her ne kadar Elder Scrolls 6 duyurusu oyun dünyasının en büyük beklentilerinden biri olsa da, ilerleyen saatlerde oyunun yeni bir Fallout olduğu ortaya çıktı. Yine de oyunun adı ve videosu henüz belli olmamıştı. Sonunda Bethesda, Fallout 76 ile bombayı patlattı.

Duyuru videosu bizlere pek bir şey anlatmıyor belki ama ünlü oyun sitesi Kotaku'ya konuşan 3 farklı kaynağa göre oyunun yapısı, bugüne değin yapılmış hiçbir Fallout'a benzemeyecek. Oyun da tek oyunculu mod da bulunacak ama asıl odaklanılan, DayZ ve Rust gibi online tabanlı bir hayatta kalma oyunu yapma yönünde.

Videodan da çıtlatıldığı üzere oyunda çok oyunculu mod kesinlikle bulunacak gibi görünüyor. Ancak hikaye modunun ne kadar önemli olacağı, kısa bir deneyimle çok oyunculu moda mı yönlendireceği belirsiz. Tüm bunları öğrenmek için 10 Haziran'daki Bethesda konferansını izlememiz gerekecek.