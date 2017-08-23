Bethesda'nın Başarılı FPS Oyunu Brink, Steam'de Ücretsiz!

Bethesda tarafından yayınlanan Brink, bundan sonra Steam kullanıcılarına ücretsiz olacak.

Bir dönemin başarılı shooter oyunlarından olan Brink’i hatırlayanlarınız var mı? Splash Damage ve Bethesda ortaklığında yayınlanan FPS tarzındaki oyun, bundan sonra Steam üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Eğer siz de yeni bir FPS oyunu arıyor, ancak ücretsiz bulmakta zorluk çekiyorsanız bu 2011 yapımı oyuna ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Ücretsiz oyunların kaderinde olduğu gibi oyunun içerisinde ücretli olarak satın alabileceğiniz içerikler yer alıyor. Bu paketlerde Brink Doom veya Fallout giysilerine ulaşabilir, ek harita, oyuncu yetenekleri ve silah içerikleri ekleyebilirsiniz. Brink’in tüm paketlerine 14 TL karşılığında sahip olabilirken, kozmetik ürünleri dışında geliştirmeler olmasaydı daha iyi bir oyun olurdu demeden de geçemiyorum.

Brink Steam’de ücretsiz olmasına rağmen Xbox 360 ve PlayStation 3’te hala ücretsiz değil. Eğer konsol oyuncusuysanız, 20 doları gözden çıkararak oyunu satın almanız gerekiyor. Ayrıca oyun pek yeni bir oyun olmadığı için PlayStation Store üzerinden oyunu edinemediğinizi de belirtelim.

Brink hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, tek kişilik oyuncu modundan coop ve rekabetçi çok oyunculu moda kadar pek çok seçenek sunan zamanının başarılı shooter oyunlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Oyun, The Ark olarak bilinen fütüristik bir yüzen şehrin üzerine kurulmuş durumda. Oyuncular çok oyunculu modda Güvenlik veya Direniş üyelerinden biri olmayı seçerek birbirleriyle savaşabiliyor.

Eğer yaz aylarının son günlerinde oynayacak yeni bir oyun arıyorsanız, pek yeni olmasa da ücretsiz olarak indireceğiniz Brink’e bir şans verebilirsiniz.