'The Elder Scrolls: Legends’ Mobile de Geliyor!

Son dönemlerin en popüler oyun türleri arasına giren kart oyunlarından biri olan Bethesda yapımı The Elder Scrolls: Legends, şimdi de mobil platformlara geliyor.

Her ne kadar dünya geleninde FPS, TPS, RPG gibi oyunlar genel popülerliğe sahip olsa da kart oyunları da son dönemde fazlasıyla artışa geçti. Özellikle Blizzard’ın Hearthstone’u ile dünya genelinde önemli bir kitle yakalayan bu tür, şu anda birçok benzer yapıma sahip.

Bu yıl ise Hearthstone’un tahtına göz diken Bethesda, efsane serisi The Elder Scrolls’a ait kart oyunu olan Legends’ı PC dışında mobil platformlara da getireceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıldan beri PC tarafında betada olan oyun, çıkışını gerçekleştirdiğinde Windows’un yanı sıra Android ve iOS için de mağazadaki yerini alacağı açıklanan The Elder Scrolls: Legends, 23 Mart 2017 tarihinde piyasaya çıkacak.

Piyasaya çıktığında ilk olarak mobil platform tarafında sadece iPad’e gelecek olan oyun, yaz aylarında ise Android tabletlere gelecek. Ardından iPhone ve Android telefonlara da gelecek olan oyun, bakalım Hearthstone’un yerini alabilecek mi?