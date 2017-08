Bethesda, Yeni Bir Game of Thrones Oyunu Üzerinde Çalışıyor!

Dünyaca ünlü oyun firması Bethesda, popüler kültürün en çok takip edilen dizisi Game of Thrones evreninde geçen bir oyun üzerinde çalışıyormuş gibi gözüküyor.

Game of Thrones’u izlediğiniz süre boyunca birbirinden farklı pek çok konunun yer aldığını görmüşsünüzdür. Böyle bir yapım oyun olsa RPG, hatta biraz zorlamayla MMORPG bile olabilir. Durum böyle olunca RPG’lerin kralı ile Game of Thrones’un bir araya gelmesi hepimizde çok büyük bir heyecan yarattı.

Bethesda’dan bahsediyorum. Bilmeyenleriniz için Fallout, Elder Scrolls gibi efsane RPG oyunlarla karşımıza çıkarak herkesin beğenisini kazanan bir stüdyo. Bu oyunlar arasında Dishonored, Prey gibi üst düzey yapımları da bulunan Bethesda, sağlam bir Game of Thrones oyunu yapmaya en büyük aday olarak gösteriliyor.

Bugün NeoGAF’ta ortaya çıkan bir sayfa, Bethesda’nın Game of Thrones’la ilgili yeni bir proje üzerinde çalıştığını gösterdi. "Bethesda: Game of Thrones" başlığı ile açılan sayfada özel bir içerik yok, ancak sayfa için eklenmiş kategori gibi özellikler, bunun içerikleri olan bir oyun veya farklı bir proje olduğunu doğruluyor.

Şu anda ne Game of Thrones cephesinden ne de Bethesda cephesinden resmi bir açıklama gelmedi, ancak dün gece yayınlanan sezon finali ile popüler ilginin zirvesinde yer alan dizinin böyle bir projede adının anılmasına şaşırmadık. Game of Thrones daha önce de defalarca kez oyun sektörüne alınmak istemiş, en son Game of Thrones: A Telltale Game Series ismi ile seri halinde oyunları çıkmaya başlamıştı. Telltale Games şu anda oyunun 2. sezonu için hazırlıklarını yaparken, Bethesda gibi bir firmadan Fallout kalitesinde bir Game of Thrones oyunu görmeyi çok isterdik.