Betül Kacar, 'NASA Yılın Genç Araştırmacısı' Seçildi!

Betül Kacar'ın NASA'daki başarı hikayesi katlanarak devam ediyor. Bu kez de yılın en genç araştırmacısı ödülünü almayı başardı.

Geçtiğimiz yıl, 'henüz 20 yaşındayken NASA'dan burs alan ilk Türk' olarak ünlenmesinin ardından, Amerika'nın en ünlü üniversitelerinden Arizona Üniversitesi'nden profesörlük teklifi alarak rüştünü iyiden iyiye ispatlayan Betül Kacar, şimdi de 'NASA Genc Arastirmacı' ödülünü almayı başardı.

Marmara Üniversitesi, Kimya bölümünden mezun olan Betül Kacar, aynı zamanda Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nünde yardımcı doçentlik görevini de sürdürüyor. Aldığı bu yeni başarının ardından Twitter üzerinden tebrik yağmuruna tutulan Burcu Kacar, gururunu ne kadar yaşasa az.

"Bu gurur hepimizin!" demek isterdik, elbette bizi oldukça mutlu eden bir başarı ancak keşke bu kadar genç nüfusa sahip ülkemizde bu tip başarılar haber olmayacak kadar sıklaşabilse. Biz de bu vesileyle Burcu Kacar'ın başarısını gönülden tebrik ediyoruz.