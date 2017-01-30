Beyaz AirPods'un Renginden Sıkılanlar İçin İlginç Çözüm!

BlackPods adındaki Amerikalı şirket, parlak beyaz Airpods'unuzu, siyah iPhone 7'ye uyumlu bir şekilde siyaha boyuyor.

Siyah ve Jet Siyah iPhone 7 ile Plus'ın piyasaya sürülmesi ile, herkes Apple'dan daha fazla koyu renkli aksesuar bekledi. Ne var ki bu beklenti gerçeklikle buluşmadı. Siyah ve Jet Siyah iPhone 7 ile birlikte gelen standart EarPod'lar bile kutudaki diğer aksesuarlar gibi beyaz renkte. Maalesef yüzlerce dolar vererek satın aldığınız AirPods bile bembeyaz.

Neyse ki, BlackPods adındaki Amerikalı kuruluş, derdimize derman oluyor. Popüler kuruluş, ön siparişleri almaya başladı bile.

BlackPods web sitesinde tercih edebileceğiniz iki seçenek var. Birincisi en kolay yöntem: 249 dolar ödeyerek, siyah AirPods'a sahip olabilirsiniz. İkinci seçenekte ise mevcut AirPods'unuza şirkete yolluyorsunuz ve 99 dolar karşılığında siyah renge kavuşuyorsunuz.

BlackPods, boyama işlemenin "Brooklyn, NY'deki yetenekli zanaatkarlar ekibi tarafından yapıldığını" iddia ediyor.

Şirket sözcüsü, "Onları bizden satın alıyor olsanız da, ya da elinizdeki gönderirseniz de, her iki AirPods'unuz titiz bir görsel ve kalite denetimi altına giriyor. BlackPods'da, Apple'ın AirPods için özel bir kaplama sistemi geliştirdik. Öncelikle onu çizilmeye karşı dayanıklı kılıyor ve lüks bir görünüm kazandırıyoruz. BlackPods; siyah, jet siyah veya gri iPhone'unuzu muhteşem şekilde tamamlıyor. İşlemin gerçekleşmesi üç gün sürüyor. Nakliye süresini de eklerseniz, toplamda bir hafta beklemeniz gerekebilir." ifadelerini kullanıyor.