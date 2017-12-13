Beyaz Dişler, Sandığınız Gibi Çok da Sağlıklı Değiller

Bembeyaz dişleri olan birini gördüğünüzde ‘ne kadar da sağlıklı dişleri var’ diye düşünebilirsiniz, fakat durum hiç de tahmin ettiğiniz gibi değil.

ABD’de yaşayanlar, diş hekimlerine daha çok dişlerini beyazlatmak amacıyla başvuruyorlar. Magazin dergilerinde gördüğümüz, sinemada izlediğimiz insanlar karşımıza inci gibi dişlerle çıkıyorlar. Bu sebeple insanlar arasında beyaz dişlerin daha çekici ve sağlıklı olduğunu düşünürüz. Peki gerçekten de böyle mi? Yani bu insanlar sağlıklı dişlere mi sahipler?

Öncelikle dişlerimizin rengini genlerimiz ve yaşımız dışında sigara, yiyecek ve içecekler ve kullandığımız ilaçlar belirler. Yaş ilerledikçe de diş mineleri aşındığı için dişlerimiz sararır.

Yapılan bir araştırmada inek dişleri, bir saat boyunca çay, kırmızı şarap ya da beyaz şarap içinde bekletilmiş, en fazla lekeyi kırmızı şarabın bıraktığı görülmüş. Çay ise tek başına leke bırakmamış, fakat beyaz şarap içildikten sonra içilen çayın leke bıraktığı görülmüş. Bunun sebebi de şaraptaki asidin diş minesini daha gözenekli hale getirdikten sonra çayın içilmesi olmuş.

Tüketilen gıdaların dişin rengini etkilemesiyle birlikte bu renk değişimi, aslında dişlerin sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Dişleriniz bembeyaz, inci gibi görünse de diş eti hastalığınız ya da çürüğünüz olabilir. Bununla birlikte dişleriniz tümüyle sağlıklıyken sarı hatta kahverengimsi bile olabilir.

Peki sağlık açısından ziyade estetik amaçlı dişlerini beyazlatmak isteyenler ne yapmalılar?

Piyasada, bu ama karşılık gelecek şekilde üretilmiş birçok diş macunu, bant ve jel bulunuyoır. Bunların çoğu lekeleri aşındırıcı ya da ağartıcı maddeler içeriyorlar. Bazılarıysa sararmaya karşı dişe mavimsi bir görünüm kazandırıp dışarıdan daha beyaz görünmesini sağlıyor.

Diş hekimlerinin kullandığı beyazlatıcılar, evde uygulanan maddelere daha çok etkinler. Fakat tedavinin etkili olup olmaması, tamamen bireyin kendisine bağlı. Bazılarının bu işlem sonrası dişlerinde ya da diş etlerinde geçici de olsa hassasiyet yaşanabiliyor.

Sonuç olarak eğer dişlerinizi beyazlattıysanız ve de öyle kalmasını istiyorsanız, lekelere sebep olan gıda ürünlerinden uzak durmalısınız. Fakat genel anlamda baktığımızda dişlerin beyaz olması, sağlıklı dişlere sahip olduğunuz anlamına gelmiyor.