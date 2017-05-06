Beyaz ile Tolgahan Sayışman'ın YouTuber Olduğu Eğlenceli Video!
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Beyaz ile Tolgahan Sayışman'ın YouTuber Olduğu Eğlenceli Video!
Beyaz'dan, YouTuber'lık üzerine uzun süre unutulmayacak şahane video.

Konukları ile birlikte oldukça eğlenceli içeriklere imza atan Beyazıt Öztürk, sosyal medyanın sunduğu şeylerden de bu skeçlerinde sıkça faydalanan biri. Bu konuda daha önceden de çeşitli içerikler ile karşımıza çıkan Beyaz, bu sefer ise harika bir işe imza atmış.

Konuğu Tolgahan Sayışman ile bir araya gelen Beyaz, son dönemlerde adeta çığ gibi büyüyen YouTuber'lık olayına el atmış. Üstelik ikili, yine son dönemlerde artık her iki-üç YouTuber'dan birinin yaptığı makyaj videoları, tost videoları gibi şeyler yapmışlar. Günümüz YouTuber'larının eğlenceli şekilde eleştirildiği video kelimenin tam anlamıyla şahane olmuş.

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Etiketler: beyaz, beyaz show, youtuber
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