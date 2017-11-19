Katil balinaların saldırısına uğrayan beş beyaz köpekbalığının cesedi, Güney Afrika'nın Güney sahillerinde kıyıya vurmuş halde bulundu.

Bugüne kadar filmlerden köpek balıklarının okyanusların en zorlu avcıları olduklarını görmüştük. Fakat bildiklerimizi yeniden değerlendirmenin zamanı geldi gibi.

Zira bu yılın Mayıs ayından bu yana Güney Afrika’nın güney sahillerinde toplam olarak beş adet beyaz köpekbalığı ölü olarak bulundu.

Hepsinin vücudunda da göğüs ve karaciğerleri arasında açılmış delikler şeklinde yaralar vardı. Esrarlı bir cinayet vakası gibi duruyor.

Tüm bu olanların en korkutucu yanı ise, bu köpekbalıklarını avlayanların insanlar olmaması. Orkas ya da katil balina olarak bilinen korkunç hayvanların işiydi bu zira. Evet, balinalar.

Yerel araştırmacılar suçluların, köpekbalıklarının ölü olarak bulundukları esnada yakın civarda görülen katil balinalar olduğuna inanıyorlar.

Bu yaratıkların hiç biri küçük değil. Beyaz köpekbalıklarının uzunlukları 6.4 metreye kadar ulaşırken, balinaların uzunluğuysa 9.6 metre gibi ürkünç bir boyuta ulaşabiliyor. Bu nedenle birbirleriyle çatışmış olabileceklerine yönelik düşünce, gayet makul.

Köpekbalığı ve balinalar arasındaki mücadele, asırlardır devam eden bir mücadele olarak algılanır herkesçe. Gerçekten de bu mücadele uzun süredir devam eder ve bu mücadelenin kazananı da kesinlikle balinalar olurlar. Fakat neden şimdi bu denli çok köpekbalığı cesedinin kıyıya vurduğu bilinmiyor.

Bu mücadelede dikkat çeken şey ise balinaların sahip oldukları biyolojik bir üstünlükleri. Balinalar tonik hareketsizlik olarak adlandırılan bir durumu sıklıkla yaşarlar. Ters yüz olmuş şekilde su içerisinde duran balinalar, transa geçerler. Bu özellik tırpana balıkları gibi diğer deniz canlılarında da görülür.

Katil balinalar sürüler halinde bir araya gelerek suda ters döner ve birbirlerine tutunurlar. Böylece etkin şekilde hareketsiz kalabilirler.