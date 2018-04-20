Beyaz Perdenin Canavarları, Boy Sırası İle Sizleri Bekliyor

MegaBallsStudios adı verilen bir ekip, geçtiğimiz günlerde filmlerden ve çizgi romanlardan tanıdığımız canavarların gerçek boyutlarını açıklayan ve birbiri ile karşılaştıran bir video yayınladı.

Yaşımız kaç olursa olsun, hepimiz çocukluktan bu yana ‘canavar’ filmlerine aşinayız. Bu büyüklü küçüklü canavarlar, her sinema evreninde içindeki insanlara çeşitli sorunlar çıkarır, film boyunca durudurulmaya çalışılırdı. Biz, iyisiyle kötüsüyle de olsa, nedense bu yaratıkları hep severdik; ne de olsa filmlerin büyük oranda başrolleri kendileriydi öyle değil mi?

Aslında yeşil perde demek daha doğru olsa da beyaz perdede yaratılan, insan boyutlarında ya da daha küçük canavarlar ile karşılaşabildiğimiz gibi; devasa boyutta canavarlar, hatta o devasa boyuttaki canavarları birer karınca gibi gösterebilen ultra devasa canavarlar ile de karşılaştık. İlginç bir fikir olarak, geçtiğimiz günlerde MetalBallStudios, bu canavarların boyutlarını görsel olarak karşılaştırmış ve ortaya oldukça eğlenceli bir video çıkarmış.

Unutmadan hatırlatalım videoda bahsi geçen boylar, gerçek ve tittiz bir araştırmanın sonucunda hazırlanmış durumda. Yani gördüğünüz tüm bu film canavarları, o film evrenindeki gerçek boyutları ile karşımızda. Hazırsanız bu canavarları incelemeye sağ baştan başlıyoruz; iyi seyirler.

Nispeten uzun sayılacak bir video olmasına karşın gerçekten de kendini sonuna kadar izlettiğini belirtmek gerekiyor, zira içinde oldukça fazla ‘tanıdık’ yüz barındırıyor. Videoya dair yapılabilecek tek eleştiri de videonun, canavarların dokusunu yansıtmayarak sadece model olarak alması diyebiliriz, ancak konseptin bu haliyle de farklı bir tarz yakaladığını söylememek haksızlık olur.