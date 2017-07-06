Beyaz Şapkalı Hacker, Bir Cinayetin Aydınlatılmasını Sağladı!

Bitcoin üzerinde bağımsız araştırmalar yapan beyaz şapkalı hacker, 'Dark Web' olarak adlandırılan karaborsa web alanında bulunan bir web sitesinin veri tabanına sızarak edindiği bilgileri bir başka siteye aktarınca, farkında olmadan intihar süsü verilmiş bir cinayetin aydınlatılmasına yardımcı olmuş oldu.

Fiziksel saldırı ya da cinayet gibi olaylar, beyaz şapkalı hackerların her gün karşılaştıkları vakalardan değil tabii. Aslında şimdi bahsedeceğimiz beyaz şapkalı hacker, gönderdiği ip ucundan pek bir şey çıkacağını da ummuyordu.

Bitcoin’in bağımsız araştırmacısı Chris Monteiro, kiralık katil ve soyguncu ilanları veren düzmece bir darknet web sitesinin veri tabanına girerek, verileri yasal bir web sitesine aktarınca farkında olmadan Amy Allwine isimli kadının öldürülmesiyle ilgili olayın çözülmesine ışık tutmuş oldu.

2016 yılı Kasım ayında intihar ettiği düşünülen Bayan Allwine’in cesedi, kol hizasına konmuş tüfekle birlikte bulunmuştu. Tüfeği o şekilde koyan kocası, olaya intihar süsü vermeye çalışmıştı.

Fakat, aslında Allwine’in kocası, dark web olarak adlandırılan kara borsa web alanında bulunan sitelerin birinden karısını öldürtmek için kiralık bir katil tutmaya çalışmış, ama kiraladığı katilin tutuklandığı söylenince cinayeti kendisi işlemek zorunda kalmıştı. Koca Alllwine, cinayetin işlenmesi için 10-15 bin dolar arasında ödeme yapmayı göze almıştı, ama ödemeyi yaptıktan sonra irtibatta olduğu kişilerin aslında dolandırıcı olduklarını öğrenmiş oldu.

Allwine, Besa Mafia’ya parayı gönderdikten sonra iletişim kurduğu kişiler kendisine, suikastçinin polis tarafından yakalandığını ve hapse atıldığını söylemişler. Fakat müfettişler Minnesota bölgesinde o tarihte kimsenin tutuklanmadığını tespit edince, şüpheler kocanın üzerinde yoğunlaşmış.

Bu korkunç cinayetin yanında Bayan Allwine’in aynı zamanda ‘Scopolamine’ adlı ilacı da kullandığı tespit edilmiş. Bu ilacı da kocanın yine kara borsa web sitelerinden satın aldığı ortaya çıkmış.

Monteiro gibi beyaz şapkalı hackerlar faydalı ip uçlarını kamuya açık olarak paylaştıkları sürece, belki de aydınlatılamayan birçok cinayet olayının açığa kavuşturulmasına yardımcı olarak, suçluların hakkettikleri cezayı almalarını sağlayacaklardır. Darısı şapka rengi olarak beyazı tercih eden Türk hackerlarının başına.