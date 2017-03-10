Beyaz şapkalı (etik hacker) hackerlara gün geçtikçe ihtiyaç duymaktayız. Kötü niyetli hackerların saldırısından korunup sistemlerin açıklarını kapatan beyaz şapkalı bir hacker olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Siber güvenlik, günümüzün olmazsa olmazlarından. Artık buzdolaplarımız bile akıllı ve internete bağlanabiliyorlar. Bu da her cihazın siyah şapkalı hackerlar tarafından ele geçirilme ihtimallerinin bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle şirketlerden hükümetlerin bünyesinde çalışmak üzere beyaz şapkalı hackerlar (etik hacker) transfer ediliyor. Peki beyaz şapkalı hacker nedir ve nasıl olunur?

Beyaz, Gri, Siyah Şapkalar ve Anlamları

Şiyah şapkalı hackerlar, kötü niyetli hacklerlardır. Sistemlerin açıklarını kollarlar ve çeşitli motivasyonlarla -bu para çalmak veya bir kişiyi toplum önünde küçük düşürmek olabilir- hareket ederek bilgilerini çalarlar. Gri şapkalı hackerlar bir yandan iyi işler yaparken diğer yandan suç sayılabilecek işlere de bulaşabilirler.

Beyaz şapkalı hackerlar ise, sistemlerin açıklarını bulur ve bunları yetkililere bildirirler. Hatta firmalar veya kamusal organizasyonlar için çalışarak açıkların kapatılmasına yardımcı olurlar. Gün geçtikçe beyaz şapkalı hackerlara ihtiyaç duyulmakta. Ülkemizde dahi “Siber Yıldız” isimli bir yarışma ile hacker alımı yapılmıştı.

Nasıl Beyaz Şapkalı Hacker Olunur?

Bunun için; ağ bilgisi, programlama, veri tabanı bilgisi ve işletim sistemi bilgisi (Linux Windows) gibi temel bilgiler gerekli. Yani bilgisayarı baştan sona yutmalısınız. Temel IT bilgileri öğrendikten sonra hack için işletim sistemlerinin ve web sayfalarının zaaflarını öğrenmeye başlamalısınız.

Günümüzde hack için en çok kullanılan programlama dili Python. Bunun yanında C ve C++ bilgisi gayet önemli. Ancak ağ bilgileri için ise CCNA içeriklerini bilmeniz size çok büyük artı katacaktır. Eğer beyaz şapkalı bir hacker olmak istiyorsanız, Linux işletim sistemini iyi öğrenmeli, özellikle de Kali Linux işletim sisteminde uzmanlaşmalısınız. Ayrıca CEH 9, OSCP ve CISSP gibi sertifika programlarına katılmalısınız.

Ülkemizde belli merkezlerde verilen bu kurslar oldukça yüksek ücretli. Ayrıca iyi bir beyaz şapkalı hacker olmak için şifre kırma yetisi olan kriptografi ve insan zaaflarını tespit etme yetisi olan sosyal mühendislik gibi bilgilerinizin iyi olması gerekmektedir. Günümüzde istihdam oranı gittikçe artan beyaz şapkalı hackerlara gelecekte daha da fazla ihtiyaç duyulacaktır.