Beyaz Şapkalı Hacker Olmak İçin Yapmanız Gerekenler

Dijital dünyanın süper kahramanı olmak, emek ve sabır gerektiriyor. Ancak ne yapacağınızı bilirseniz ne vaktiniz ne de emeğiniz boşa çıkar. İşte beyaz şapkalı hacker adaylarının bilmesi gereken temel şeyler.

İnternet hayatımıza girdiğinden beri dünya çok değişti. Gerçek dünyada olan her şeyin bir yansıması olan internet, yaşadığımız evrene paralel gelişen bir başka evren gibi. Bu iki evren arasında, ipsiz sapsız onlarca gezgin bulunurken, hakkını arayan ve yiğidi öldürmeyen nice kahramanlar da var.

İyiyle kötü arasında bir seçim yapıp iyiyi seçmek ve bu işlere olan yetenekleri doğru kullanmak, her zaman önemlidir ve de olması gerekendir. Bizler de zamanla etik korsan olmakla ilgili fazlasıyla soru aldık ve sizinle beraber merak edip araştırdık.

Etik Korsan ya da Beyaz Şapkalı Hacker Nedir, Kimdir?

Kötü niyetli veya cezai amaçlı değil, güvenliğini test etmek veya değerlendirmek için bir bilgisayar ağı içine giren yetenekli kişidir.

Ahlak değerlerine saygılı ve toplumsal düzenin eşik bekçisi olmak ve bunu dijital yeteneklerle harmanlamak gerekir. Ne yazık ki bunun kolay bir yöntemi yoktur: Emek, sabır ve disiplin gerektirir.

İlk etapta kapsamlı olarak öğrenmeniz gereken şeyler var:

Ağ teknolojileri

Programlama dilleri

Veritabanları yönetimi

İşletim sistemleri (Linux ve Windows)

Yukarıda dijital dünyanın temel taşlarını görüyorsunuz. Bunlar hakkında oldukça iyi bilgiye sahip olduğunuzda, bilgisayar korsanlığı hakkında daha detaylı bilginiz olacaktır. Bu seviyede gerçekten emek harcadıysanız, bilgisayar imarisi içindeki zayıf noktaların bazılarını nasıl kırabileceğinizi öğrendiniz demektir.

Hangi alanlarda yoğunlaşmalısınız?

Ağ kurma: Cisco kursları gerçekten iyi iş görüyorlar.

Programlama: C ++, Python / Ruby ve PHP öğrenmeye odaklanın.

Veritabanları: MySQL ve MSSQL uzmanlığının üzerine gidin ve kendi veritabanınız için ter dökün.

İşletim sistemleri: Linux'un açık dünyası size çok şey öğretecek. Windows’un karanlık yanlarını bile…

Okuyun: Dijital dünyada aktif olmaya ilişkin elinize geçen sağlam kaynakları sömürün. Hacking ve bilgi paylaşımı üzerine kütüphane kurun.

Takip edin: Alanınızın en iyilerini sosyal medya mecralarından sürekli takip edin. Yaptıkları işlerin kalitesini sorgulayın. Açık arayın, bulamazsanız da arayın ve pes etmeyin. (LinkedIn, Facebook, GitHub)

Önemli Not: Öğrenmeniz gereken çok şey ve almanız gereken uzun bir yol var. Ancak bir işi yapmak için sevmeniz yeterlidir. Beyaz şapkalı korsanlık, sosyal hayatınızı ve arkadaşlıklarınızı kurban olarak seçer, dengeli yaşamaya gayret edin.

Eğer bu yola çok önceden baş koyduysanız, önerilerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.