Stephanie Grisham, Beyaz Saray'ın noel hazırlıklarına dair bir fotoğraf paylaştı. Fakat fotoğrafı gören Twitter kullanıcıları mekanın bir korku filmi seti mi yoksa Beyaz Saray mı olduğunu ayırt etmekte zorlandı.

Hıristiyan dünyasının noel bayramı yaklaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Birleşik Devletler Başkanlık Sarayı’nda da noel kutlamaları için hazırlıklar başlamış durumda. Beyaz Saray’ın noel kutlamalarına en iyi şekilde hazırlanması için First Lady Melania Trump, hazırlıklar ile bizzat ilgileniyor.

Beyaz Saray iletişim direktörü Stephanie Grisham, attığı bir tweet ile noel yaklaşırken Melania Trump’ın Beyaz Saray’ın hazırlığı konusunda her detay ile tek tek ilgilendiğini belirtti. Fakat Grisham’ın paylaştığı Beyaz Saray görseli hazırlıkların adeta noel için değil cadılar bayramı için yapıldığı düşündürdü.

Beyaz Saray’ın büyük koridoru tamamen aydınlatıldığında oldukça görkemli görünmektedir. Fakat yapılan süslemeler ve özel aydınlatmalar büyük koridoru bir korku filmi setine çevirmiş durumda. Tamamen karanlık olan koridoru yerden aydınlatan beyaz ışıklar, kenarlarda bulunan süslemelerin gölgeleri ile vampir filmlerindeki şatoları anımsatmakta.

Stephanie Grisham’ın tweeti kısa sürede büyük ilgi gördü ve yüzlerce kullanıcı fotoğrafa yorum yaptı. Bir kullanıcı Grisham’a noel süslerini korku ve endişe verici bulup bulmadığını sorarken bir başka kullanıcı ise genel olarak Trump yönetiminin korku ve endişe verici olduğunu belirtti. Siz Beyaz Saray'ın noel süslemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?