Beyaz Saray, Olası Meteor Felaketlerine Karşı Önlem Alacak!

NASA, şehirleri yok edebilecek 300.000'den fazla gök cismi hakkında araştırma yürütüyor. Beyaz Saray da tetikte.

Amerikan hükümeti, medeniyetin sonunu getirmese de çarptığı şehirleri dümdüz edebilecek meteorlar hakkında çalışma yürütüyor.

Söz konusu cisimler, NEO (Dünya'ya yakın objeler) olarak adlandırılıyor. Raporlara göre, dünya yörüngesine yakın noktalardan geçebilecek 300.000'den fazla NEO mevcut. Amerika Birleşik Devletleri politikasını "Dünya'ya Yakın Objelere Karşı Hazırlık Projesi" olarak adlandırıyor. Bu cisimlerin dünyaya çarpma ihtimali düşük olsa da, verebilecekleri hasar inanılmaz boyutlarda.

Önümüzdeki 200 yıl boyunca, gezegenin toptan sonunu getirebilecek bir meteor çarpışması beklenmiyor. Lakin daha önce de vurguladığımız gibi, şehirleri tuzla buz edebilecek, 40 metreden büyük, yaklaşık 300.000 NEO galaksimizde cirit atıyor.

NEO'lara örnek vermemiz gerekirse, 2013 yılını gösterebiliriz. 20 metre çapındaki bir NEO, dünyanın yakınından geçmiş ve Rusya semalarında görünmüştü. Olay, Rusya'da büyük panik yaratmıştı.

Bu tür bir NEO, sıradan bir nükleer bombadan 20-30 kat fazla yıkım yaratabilir. Çarpışma sırasında, onu çıplak gözle izleyenlerin retinasını yakabilir. ,

Kasım ayında Beyaz Saray'a sunulan bir raporda şu ifadeler kullanılmıştı: "Küçük, kaya tipindeki NEO'lar zemine çarpmadan önce havada infilak edebilir ve büyük kısmı metalden oluşan benzer boyutta bir NEO'ya kıyasla büyük zarara neden olabilir. Bu tip tehditler sürekli gözlemlenmelidir."

Raporda, projenin amaçları şöyle özetleniyor: "Saptanan tehditleri diğer hükümetlerle de paylaşmak, medya ve halkla iletişimi koordine etmek ve NEO etkileri ile ilgili uluslararası etkileşim protokolleri geliştirmek..."

2016 Kasım ayında Avrupa Uzay Ajansı ESA, 15.000'den fazla NEO'yu sınıflandırmıştı. ESA ve NASA arasındaki iletişimin güçlendirilmesi bekleniyor.