Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Çiftlik Bank hakkında şok görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz Ekim ayında Beyaz Show'da yayınlanan Çiftlik Bank reklamında Beyazıt Öztürk, Çiftlik Bank'ı öve öve bitirememiş.

Ülkenin hemen her kesiminden 77 bin vatandaşın dolandırıldığı Çiftlik Bank ile ilgili şok edici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeniden ortaya çıkan görüntülere göre ünlü sunucu ve oyuncu Beyazıt Öztürk, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu programlarından biri olan Beyaz Show’da Çiftlik Bank’ın ve ürünlerinin reklamını yapmış.

Çiftlik Bank’ın resmi Twitter hesabı üzerinden ‘Bu akşam Çiftlik Bank'ın Beyaz Show'da sizlere SÜRPRİZİ var! Herkes ekran başına 23:30 da başlıyor! Çiftlik Bank Beyaz Show'da!’ açıklaması ile duyurulan görüntülerin yeniden ortaya çıkması ile birlikte Beyazıt Öztürk’ün farkında olmadan binlerce kişinin dolandırılmasına aracılık ettiği anlaşılmış oldu.

Elbette ki bu görüntüler üzerinden Beyaz Show’u ya da Beyazıt Öztürk’ü suçlamak doğru olmaz. Ünlü sunucu muhtemelen bu görüntüler çekildiği sırada Çiftlik Bank’ı her hafta tanıttığı sıradan ürünlerden biri olarak görüyordu. Fakat ne yazık ki öyle olmadı ve Çiftlik Bank, on binlerce kişiyi dolandırarak 113 milyon TL ile ortadan kayboldu.

Çiftlik Bank'ın resmi Twitter hesabı hala ulaşılabilir olmasına karşın resmi Facebook sayfası an itibari ile erişime kapatılmış durumda. Sayfayı Çiftlik Bank'ın mı kapattığı, yoksa Facebook'un mu erişim engeli getirdiği şu an için bilinmiyor.