Beyin Ameliyatı Olan Kadın Her Şeyi Manilerle Anlatıyor

IHA'nın haberine göre Antalya'da yaşayan 53 yaşındaki bir kadın, beyin ameliyatı olduktan sonra tüm yaşadıklarını manilerle anlatmaya başladı.

İHA'nın haberine göre 2010 yılında yaşadığı köyden ilçe merkezine gitmek için minibüse binen Ümmani Uysal isimli bir kadın, minibüs seyir halindeyken kapısı açılınca yola düşerek başından ağır bir şekilde yaralandı. Aldığı ağır darbe sonucunda beyin ameliyatı geçirmesi gereken Uysal, ameliyat sonucunda tekrar yaşama tutunmayı başardı.

Ameliyat başarıyla atlatıldıktan sonra hafıza kaybı yaşamayan ancak omuzunda bir tik olan 53 yaşındaki Ümmani Uysal, ilginç bir şekilde beyin ameliyatı sonrası her şeyi manilerle anlatmaya başladı. Öyle ki İHA muhabirine verdiği röportajda Uysal, “Ameliyat olduktan sonra kendimi durduramaz oldum. Yoksa ben böyle titrer miyim? Kaza yaptım duymadın mı? Bu söze uymadın mı?” diye mani söyleyerek içinde bulunduğu durumu anlatıyor.

Öte yandan Uysal'ın ameliyat sonrasında manilerle konuşmaya başladığı köylüler tarafından da desteklenirken, köylüler Ümmani'nin maskaraları olduğunu ve onları fazlasıyla eğlendirdiğini söylüyor.

Peki beyin ameliyatı sonrası böyle bir şey mümkün mü?

Tıbbi olarak beynin bazı noktalarında meydana gelen hasarlar nedeniyle nöropsikiyatrik yani ruh ve sinir hastalığıyla ilişkili bir şekilde insanlarda kişilik bozukluğu ve davranışlarda çeşitli değişiklikler görülmesi mümkün. Muhtemelen Ümmani Uysal'ın da beyninin belli bir bölgesinin hasar almasına bağlı olarak kendisinde oluşan kişilik bozukluğu ya da daha doğru bir tabirle davranış değişikliği, kendisinin sürekli manilerle konuşmasına etki etmiş olabilir. Yani evet, aslında her ne kadar ameliyatın bir sonucu olmasa da beynin belli bir noktasının hasarlı olması bu davranışı ortaya çıkarabilir.