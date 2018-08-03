Beyin Gücüyle Kontrol Edilebilen Üçüncü Kol Yapıldı

Gönüllü katılımcıya bir su şişesi verildi, sonra geri alındı. Katılımcının şişeyi kontrol etmesi gerekiyordu. Etti de. Ve bu sayede, insanın aynı anda 3 kolu birden kullanabileceği kanıtlandı.

Japon bilim insanları, beyin gücü ile kontrol edilebilen 'yapay üçüncü kol' üzerine bir dizi deney gerçekleştirdi. İnsanın, 3 kolu aynı anda yönetebildiğini kanıtlayabilmek için; gönüllü katılımcılara, sahip olduğu 2 kolun yanında, beyin gücüyle kontrol edilebilen yapay-robotik 1 kolu iki ayrı görevde eş zamanlı olarak nasıl kullanabileceği öğretildi. Aynı anda birkaç iş yapması istenen gönüllüye, protez bir kol takıldı. Sonra ona bir su şişesi verildi... Ve bu deneyle birlikte, insanın aynı anda 3 kolu birden kontrol edebildiği ispatlanmış oldu. Gelişmiş Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü'den Shuichi Nishio, icadın, insanın üretkenliğinin yanı sıra bilişsel kabiliyetlerini de artırabileceğini belirtti. Video:

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/bilim/201808031034593322-japon-bilim-insani-beyin/

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