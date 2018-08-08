Beyin Uzmanları: "Futbolda, Topa Kafa Vurmak Yasaklansın"

7’den 70’e milyonlarca insanın izlemekten keyif aldığı, fanatiği olduğu ve özellikle erkeklerin oynadığı futbol oyunu, aslına bakacak olursak bazı riskli hareketler barındırıyor. Bu noktada bu spor dalına bir takım sınırlandırmalar getirilebilir.

Futbol sporu, dünyanın neresinde olursanız olun bilinen ve genel olarak sevilen bir oyun türüdür. Özellikle erkeklerin yaptığı bu spor, birçok kadının da ilgisini çekiyor. Ancak yapısı itibarı ile çeşitli riskler barındıran futbol, şimdilerde bazı sınırlandırmalara maruz kalabilir.

Dünyanın önde gelen beyin uzmanlarından birine göre, futbol sahasına sadece profesyonel olanlar ve 18 yaşını aşanlar girmelidir. 18 yaşından önceki genç ve çocuklar için tehlikeli görülen spor dalı, ters bir hareket sonrası travmalara neden olabiliyor. Uzun vadeli olduğu gibi kısa süreli de yaşanabilen travmalar, özellikle kafa vuruşu sonrası gerçekleşiyor.

Mantıklı düşünecek olursak, hızla gelen bir topa kafa ile vurmak çok da akıl karı değildir. 18 yaşının altındaki hiçbir gence tavsiye edilmeyen futbol, eğer oynanıyorsa 12 ile 14 yaş arası az temaslı halde oynanmalıdır. 12-18 yaş arası gençler ise oynaması halinde topa kafa ile vurma girişiminde bulunmamalıdır. Kulağa gereksiz bir evhammış gibi gelen durum, önceleri oldukça büyük olaylara sebep oldu. 16 yaşında topa kafa ile vurmadan kaynaklayan bir travma yaşayan genç çocuk, yaşlılığında 10 yıl boyunca Alzheimer ile boğuştuktan sonra 72 yaşında ölmüştür. Tüm bu riskleri ve sonuçlarını göz önüne alacak olursak, uzmanların fikri oldukça mantıklı diyebiliriz.