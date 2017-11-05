Beyin Hastalıklarının Tedavisinde 3D Kök Hücre Yöntemi

Yeni yöntemde polimer bazlı jel kullanılarak sinir kök hücrelerinin 3 boyutta, çok daha az yer kaplayacak şekilde yetiştirilmeleri sağlanabiliyor. Bu da özellikle beyin hastalıklarının tedavisi için ümit vaat ediyor.

Programlanmış kök hücreler, her çeşit hastalıkla mücadelede ümit vaat ediyorlar ama sorun şu ki, henüz yapım aşamasına gelinemedi. Bu hücrelerden yüksek miktarda yetiştirmek zor. Kaldı ki hücrelerin 2 boyutlu düzlemde yetiştirilmek zorunda olmaları da pek pratik değil. Bu nedenle araştırmacılar sinir kök hücrelerini, fazla alan gerektirmeyecek şekilde, büyük miktarlarda yetiştirmek için bir yöntem geliştirdiler. İşin sırrı, polimer tabanlı jeller kullanarak, bu genç hücreleri üç boyutlu kütleler halinde yetiştirmekte yatıyor.

Jeller, kök hücrelerin kendi çevrelerini yeniden şekillendirmelerine yardımcı olarak, ‘kök olma halini’ korumada anahtar rolü oynayan birbirleriyle iletişim halinde kalma durumunu sağlıyor. Yani, üçüncü boyutta programlanmaya hazır hale geçmiş oluyorlar. Elde edilen kültür, 40 cm² kadar bir yer kaplıyor. Geleneksel 2 boyutlu yaklaşımda ise hücre üretimi için gerekli olan alan 147 cm² civarında. Az miktarda besin ve enerjiye ihtiyaç duyan yeni yöntemde oluşan kümenin boyutu ise yalnızca 0.076 cm yüksekliğinde. Yani bir doktor yüksek miktarda kök hücre yığınını, bu işlem için büyük bir alan ayırmak zorunda kalmadan yetiştirebilecek.

Bu teknik, diğer kök hücre çeşitlerine uyarlanamıyor, zira onların kök olma hali jelin katılığıyla belirleniyor. Bununla birlikte bu yöntem bir buluş olabilir. Büyük miktarda sinir kök hücre yığınlarının hayata geçirilebilir hale gelmesiyle bilim insanları, bel kemiği kordonu yaralanmalarının tedavisinin ya da Parkinson gibi beyin hastalıklarının iyileştirilmesinin daha olası hale geldiğini belirtiyorlar. Buradaki tek sorun, bu kök hücrelerin doğrudan vücuda enjekte edilmesinde. Eğer bu da gerçekleşirse, kalıcı olarak görünen durumlar, bütünüyle tedavi edilebilir hale gelebilir.