Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişileri Hayata Döndürmek İsteyen Dr

İngiliz Daily Mail’e projesi hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Sergei Paylian, beyin ölümü gerçekleşen insanları tekrar hayata döndürmek istiyor.

Sergei Paylian, ölümle ilk kez tanıştığında 14 yaşındaydı. Gürcistan’ın Tiflis şehrinde genç komşusunun ölümüne tanıklık eden Paylian, genç kızın açık tabutunun sokaklarda müzik eşliğinde taşınmasına tanık olmuştu. Bu olay, Paliyan’ın yaşlanma sürecini takıntı hale getirmesine ve yaşlanma sürecini tersine çevirmeye yönelik çalışmalar yapmasına sebep oldu.

Şu an 66 yaşında olan Paylian, Florida’daki ‘diş hekimi’ ofisini andıran laboratuvarında, adını ’bioquantine’ koyduğu saflaştırılmış bir madde ile hem hastalıklara hem de ölüme çare bulmaya çalıyor. Dr. Paylian’ın Bioquark isimli şirketi, ReAnima adındaki insan nöro-rejenerasyon ve nöro-canlandırması için ileri biyomedikal teknolojinin potansiyelini araştıran bir projenin de parçası.

Latin Amerika’da bazı kadavralar üzerinde tedaviler uygulamaya devam eden Paylian, ReAnima’nın bu kadavralar üzerinde deneysel bazı tedaviler geliştirmek için hazırlanıyor. Tedavi, hastanın kendi kanından kök hücrelerinin oluşturulmasını, bioquantine’leri hastanın omuriliğine enjekte etmeyi, 15 günlük lazer ve medyan sinir stimülasyonu gerçekleştirmeyi ve hastaları MRI ile izlemeyi kapsıyor.

Dr. Paylian’ın ilk amacı ise hastanın vücudundan yardım almadan kalbini pompalayıp nefes alma yeteneğini yeniden başlatmak. Elbette bu tedaviyle hastaların birden yataktan kalkmasını beklemiyor, fakat projesinin gelecekte bilincin ve iyileşme düzeylerinin artırılmasına zemin hazırlayacağını umuyor.