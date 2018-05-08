Beyin Ölümü Gerçekleştiği İddia Edilen ve Hayata Dönen Çocuk

ABD’nin Alabama eyaletinde ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda hastanelik oldu. Geçirdiği travma nedeniyle beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlamak için gerekli prosedürleri tamamladı. Çocuk, doktorlar fişi çekme kararı aldıkları sırada hayata döndü.

13 yaşındaki Trenton McKinley, BBC Türkçe’nin haberine göre Mart ayında küçük bir kaza geçirerek başından yaralandı. Bu kazanın bedeli Trenton’un beyin travması geçirmesine neden oldu. Birkaç hafta komada kalan küçük çocuk, geçtiğimiz günlerde yaşama gözlerini yumdu. Doktorlar ailesinden organ bağışı için gerekli imzaları aldılar ve baplı olduğu makinelerin fişini çekme kararını bildirdiler.

Yaşam destek ünitesinin fişini çekmek üzere olan doktorlar, Trenton’un annesinden çocuğun böbrek yetmezliği ve ani kalp durması sorunları yaşadığını öğrendiler. Doktorlar, çocuğun ailesine bir daha hayat dönmesinin çok zor olacağını ilettiler.

Anne Reindl, oğlunun organlarını bekleyen 5 farklı çocuktan haber alınca harekete geçti. Gerekli evraklar imzalandı ve Trenton’un organları bağışlandı. Reindl, "Trenton'un organlarını bağışlarsak diğer çocukların oğlumuzu hayatta tutmaya devam edeceğini düşünerek kabul ettik. Ertesi gün beyin dalgaları testi ve ölüm saatinin belirlenmesi için randevumuz vardı. Ama hayati organları yeniden canlandı, biz de iptal ettik" açıklamasında bulundu.

Trenton, tekrar yaşama bağlanmanın umuduyla birlikte, doktorlarının gözetimi altında iyileşme sürecine girdi. Hatta konuşacak kadar iyileşen çocuk, "Betona çarptım, el arabası kafama düştü. Sonrasında ne olduğunu hiç hatırlamıyorum" şeklinde yaşadığı olayı anlattı. Ciddi hasar alan kafatasının birleştirilmesi için ameliyata girmeyi bekleyen çocuk ve ailesi son derece mutlu.

Trenton şimdi yürüyüp konuşabiliyor, kitap okuyup matematik problemlerini çözebiliyor. Ailesi oğullarının tedavi masraflarının karşılanması için Facebook üzerinden bir yardım kampanyası yürütüyor.