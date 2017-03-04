Düzenli satranç oynayanlar, daha güçlü bir rakiple karşılaşmadıklarında sıkılabiliyorlar. İşte oynayanları zorlayacak, daha güçlü bir rakibe ihtiyaç duymayacakları beyin yakan 3 kişilik satranç oyunu.

Eğer zeka oyunlarını seviyorsanız, bir süre sonra oyunun kurallarını çözmüş olacaksınız. Belli bir süre yeni rakipler ve yeni taktiklerle karşılaşmazsanız oyun size fazla kolay gelebilir. Satranç hastası iseniz ve oyunla ilgili yeni bir şeyler arıyorsanız, 3 kişilik satranç oyunu tam size göre. Altıgen şeklindeki tahtada toplamda 96 kare var. Bu sayı normal bir satranç tahtasında ise 64. Yine hamleler normal satranç gibi yapılıyor, ancak 3 adet ordu var. Tahtada yaptığınız bir hareket, bu nedenle doğrusal değil daha kavisli bir halde icra ediliyor.

Kurallar

İnsanın aklına gelen ilk sorulardan biri oyunun nasıl biteceği. Çünkü iki kişilik satranç oyununda taraflardan biri, diğerini mat etmeli. Ancak 3 kişilik oyunda bu nasıl olacak? Açıkçası bu oyunun gerçekten kafa karıştırıcı ve zor olduğunu itiraf etmeliyiz. Çoğu kişi bu oyunu bir oyuncu diğerini mat ettiğinde bitmiş kabul ediyor. Yenen birinci, yenilen sonuncu, diğer oyuncu da ikinci olarak kabul ediliyor.

Oyundaki en büyük problem ise, kiminle mücadele edeceğiniz. Çünkü her oyuncu diğer iki oyuncuya karşı savunma önlemi almak zorunda. Tam bir kan banyosu! Ayrıca her hamlede, diğer iki oyuncunun birbiri arasındaki taktik durumu hesaba katmanız gerekli. İşte bu nokta beyin yakabilir. Stratejinizi iki ayrı oyuncuya karşı ve onların kendi aralarındaki duruma göre kurmak zorundasınız!

Ilshat Tagiev isimli ünlü 3 kişilik satranç oyuncusu, 2000’lerin başında “tarafsızlık kuralı”nı ortaya attı. Bu kurala göre, kim rakip olarak gördüğü oyuncu tarafından saldırıya maruz kaldıysa o kişiye saldırabilir. Bu şekilde iki oyuncu bir üçüncünün peşinden koşma derdinden kurtulacak. Bu şekilde oynarsanız kazanır mısınız bilinmez, ancak oyunu sevdiyseniz buradan online olarak oynayabilirsiniz.