Dünya'nın Dönüşüyle İlgili Beyin Yakan Soru

Toplanın, beyin fırtınası yapıyoruz. Sorumuz şu: Dünya batıdan doğuya doğru dönüyorsa, neden batıya giden uçaklar daha hızlı gitmiyor?

Şimdi her şeyi bir kenara bırakın ve hazır olun: Beyin fırtınası yapıyoruz. Eğer Dünya, batıdan doğuya doğru (yani saat yönünün tersi) 1180 km/h hızla dönüyorsa ve biz batıya doğru giden bir uçaktaysak, hedefimize daha hızlı mı ulaşmalıyız? Bu sorunun cevabı maalesef hayır. Bunun sebebi ise içinde bulunduğumuz uçağın da Dünya'nın hareketinden etkileniyor olması.

MinutePhysics tarafından hazırlanan video, anlattığımız bu durumu tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturuyor. Türkçe altyazıya sahip olan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dünya 1180 km/h hızla doğuya doğru dönerken, Dünya üzerinde bulunan her şey onunla beraber, hatta daha hızlı (1670 km/h) dönüyor; hava dahil. Yani bir uçağın hızını hesaplarken bu hızı da dahil etmemiz gerekiyor. Küçük bir örnek verecek olursak, 160 km/h hızla ilerleyen bir uçak doğuya doğru gittiğinde 1670+160=1830 km/h hızla giderken; batıya gidildiğinde 1670-160=1510 km/h hızlarıyla gitmiş oluyor.

Bu durum, batıya gitmek isterken bile mecburen doğuya gidildiğini ortaya koyuyor. Atmosferdeki rüzgarların da etkisini de göze aldığımızda, uçakların seyahat sürelerinin Dünya'nın dönüşünden etkilendiğini görüyoruz.

Beyniniz yeterince yanmadıysa, bir de şuna göz atın: Dünya'daki tüm insanlar aynı anda zıplarsa ne olur?