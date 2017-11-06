Düşünmek İstemediğiniz Olayları Bastıracak Kimyasal Bulundu

Beynimizin hafıza bölümündeki istenmeyen düşünceleri bastırmayı sağlayan bir kimyasal keşfedildi.

Nature Communications dergisinde yayınlanan makalede, araştırmaya katılan bir gruba söz dizilerini ilişkilendirmeleri öğretildi.

Çile/hamamböceği, yosun/kuzey gibi birbirleriyle bağlantısı olmayan kelimeleri ilişkilendiren katılımcılardan daha sonra kelime çiftinden ilki yeşil gösteriliyorsa eşini hatırlamaları, kırmızı ise eşini hatırlamaktan kaçınmaları istendi. Katılımcılara bu sırada Fonskiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemesi (fMRI) ve beynin kimyasını ölçen rezonans spektroskopi işlemleri uygulandı.

Katılımcıların düşüncelerini bastırmaya çalıştıkları sırada beyinlerinin kilit bölgelerinde ne gibi değişikliklerin yaşandığını görmek isteyen bilim insanları, bu yetinin mesajların sinir hücreleri arasında geçişi sağlayan GABA kimyasalıyla ilişkili olduğunu keşfetti.

Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Taylor Schmitz ve Prof. Michael Anderson’un yürüttüğü çalışmada, beynin hafızayla ilgili bölümü olan hipokampusta GABA yoğunluğunun, kişinin istemediği düşünceleri ve anıları aklına getirmeme yeteneğinin öngörülmesini ortaya çıkardığı kaydedildi.

Keşfin insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten araştırmacılar, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve şizofreni gibi uzun süredir cevabı bulunamayan bazı sorulara çözüm getirebileceğini belirttiler.