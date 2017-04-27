Beynimiz Ne Kadar Yaşlanırsa O Kadar Erken Ölüyoruz!

Sahip vücudu nasıl kullandığımıza dikkat edelim. Zira yaşam kalitemizden etkilenen beyin, ömrümüzün uzunluğu konusunda beklenenden daha çok söz sahibiymiş.

Tarihsel olarak sadece sayılarla ifade ettiğiniz yaşınız bu dünyada ne zamandır var olduğunuzu söylüyor. Anca bir de biyolojik yaşınız var ve bu yaşam standartlarınıza göre değişebilen bir durum. Sahip olduğumuz vücudu hoyratça kullanmanın sonuçları ise yapılan bir araştırmaya göre sanılandan daha ciddi sonuca götürüyor.

Londra’da Imperial Collage Üniversitesi araştırmacıları, biyolojik yaşı belirleme araçlarına yaptıkları araştırma ile bir yenisini daha ekledi. Daha önce kan ve idrar testi ile yaklaşık olarak belirlenebilen biyolojik yaşımız, MRI taramalarını yapan makinelerinin algoritmaları tarafından okunarak belirlenebiliyor. Eğer bu yeni yöntem mükemmel hale getirilirse, doktora gidip beynimizin bir ‘fotoğrafını çektirerek’ vücudumuzun ne kadar yaşlandığını öğrenebilecek, kronolojik yaşımız ile farkına bakarak ne kadar sağlıklı olduğumuzu net bir şekilde görebileceğiz.

Bu yöntemin çalışmasını sağlayan teknik aslında 2010 yılında geliştirildi ve makine öğreniminin beyin boyutunu ölçerek, beyinde bulunan mevcut gri ve beyaz madde kaybını tahmin etmesine dayanıyor. Biz yaşlandıkça bu maddelerde azalma görülüyor. Yeni yöntemde ise elde edilen sonuçlar, daha önce incelenen 2 bin adet sağlıklı beyinden elde edilen verilerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir örnekle karşılaştırılıyor. Böylece hastanın beyninin, normalde olması gerekene göre ne kadar madde kaybına uğradığı tahmin ediliyor.

Vücudu ve Beyni Yaşlanan Daha Erken Ölüyor:

Tekniği geliştirmek için araştırmacılar Lothian Birth Cohort 1936 adı verilen bir grubun 73 yaşında alınan MRI taramalarını inceledi. Eğer bir kişinin beyin taramasındaki gri ve beyaz madde azalması biyolojik yaşına göre olması gerekenden daha fazlaysa, o kişinin akciğer kapasitesi, kavrama gücü ve yürüme hızı gibi testlerde daha düşük başarı gösterdiği gözlendi.

Ayrıca beyin yaşı, kronolojik yaşından daha fazla olan kişilerin istatistiki olarak 80 yaşından önce ölme ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü.

Teknik şu anda 5 yıllık bir hata değeri ile çalışıyor. Bu yüzden, gerçek bir ölçüm yöntemi olarak kullanılabilmesi için üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor. Araştırmacılar gelecekte bu yöntem ile elde edilen beyin yaşının, günümüzde vücut kitle endeksinin kullanıldığı gibi bir sağlık ölçeği gibi kullanılabileceğini düşünüyorlar.