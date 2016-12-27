Beyinleri Yakan Soru: Buz Renksiz Olduğu Halde Kar Neden Beyaz?

Hem buz hem de kar suyun donmuş hali olmasına rağmen buzun rengi yokken kar beyaz renkli. Peki bu renk farkı nereden geliyor?

Neden hem karın hem de buzun suyun donmuş hali olmasına rağmen farklı renkte olduğunu ve karın beyaz renkli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bugüne kadar aklınıza gelmediyse de muhtemelen şimdi birçoğunuz "Harbi neden öyle o?" demişsinizdir. Aslında düşününce bu soru mantıksız gelse de bilimsel açıdan bu durumun oldukça mantıklı bir açıklaması var.

Aslında hem kar taneleri hem de buz, donmuş su olarak algılansa da bu halleri oluşturan su damlaları birbirinden farklı şekilde katı hale geçiyor. Elektromanyetik spektrumda güneş ışığı tüm renkleri içerir nesnelerse bu ışığı soğurabilir, geçebilir ya da nesneler gelen ışığı yansıtabilir. İşte tam da bu süreçte renkleri geçiren buz kütlesi, katılaştığı durumda şeffaf bir hal alıyor.

Kar tanelerinde ise daha farklı bir durum gözlemleniyor, çünkü buz kütleleri sıvı maddenin belli bir sıcaklığın altında kalmasıyla katı hale dönüşmesiyle oluşurken kar, gaz halindeki su buharının soğuğun etkisiyle yoğunlaşarak katı hale geçmesinden oluşur. Yani kar, donmuş yağmur damlalarından oluşmaz. Bir diğer hava olayı olan dolu yağışında ise bu nedenle yağan taneler şeffaf olur.

Kar taneleri ise birden fazla kristalin bir araya gelerek altıgen şeklini oluşturmasıyla ortaya çıkar. Bu özgün altıgen şeklin içindeki kristaller dışarıdan gelen ışığı birbirine yansıtır ve böylelikle karın beyaz görünmesine neden olur.

Yani kısacası; buz kütleleri sıvının katı hale geçmesiyle oluşurken ışığı geçirir. Kar taneleri ise altıgen şekilleri nedeniyle içindeki renksiz kristallerin dışarıdaki ışığı birbirine yansıtmasyla beyaz renge sahip olur.