Beykoz’da bir su kuyusuna düşen ve 11 gündür burada mahsur kalan köpek, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından geliştirilen robot kollar yardımıyla çıkarıldı.

Beykoz’un Dereseki Mahallesi’nde bir su kuyusuna düşen köpeğin sesinin duyulması üzerine civarda yaşayan vatandaşlar, durumu AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdiler. 11 gün önce gerçekleşen ve ekiplerin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen çukurdan çıkarılamayan köpek, 11. günün sonunda Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı’nın olaya dahil olmasıyla bulunduğu çukurdan çıkarıldı.

Yardım ekiplerinin çalışmalarına katılan öğrenciler, geliştirdiği robot kollar sayesinde yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından köpeği bulundukları çukurdan çıkarmayı başardılar.

Çukur, sondaj çalışması esnasında oluşmuş. 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapında olan çukur, köpeğin 11 gün boyunca mahsur kalmasına sebep olmuştu. Uzunca bir süredir çukurda kalmasına rağmen köpeğin sağlıklı bir şekilde çıkarılması, sevindiren bir başka gelişme oldu.

Köpeğin kurtarıldığı esnada çekilen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.