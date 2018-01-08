İnsanlar bazen karşılıklı olarak iletişim kurarlarken birbirlerinin neler düşünüp hissettiklerini, sözlerle ifade edilmeden anlayabilirler. Bu ilginç yeteneğin arka planını araştıran bilim insanlarından ilginç bir iddia gündeme geldi.

İnsanların birbirleriyle iletişim kurma yöntemleri sadece 5 temel duyu çerçevesinde mi gerçekleşiyor, yoksa daha fazlası da mı var?

Bazı insanların birbirlerini çok iyi anlaması ve düşünce ya da hislerin sözlerle ifade edilmeden anlaşmaları olayı, bilimsel olarak açıklanmayan disiplinler arası bir araştırma konusu oldu. Muhakkak hayatınızda böyle ilginç bir anı yaşamış ya da tanıklık etmiş olmalısınız. Birileri, muhtemelen beyin yapımızdan kaynaklanan bu sıra dışı yeteneği keşfetmek için kafa yoruyorlar.

Bilimsel verilerin sunduğu temel açıklamalara göre bu yeteneğimiz, doğuştan olarak bizimle birlikte gelişiyor. Ayrıca çoğu zaman bunu kontrol edemiyor ve içgüdüsel faaliyetlerini isteğimize göre şekillendiremiyoruz.

Bu konuda araştırma yapa bazı bilim insanlarının son iddiaları ise tartışmalara neden oldu. Çünkü onlara göre beynimiz, sürekli olarak ve sessizce etrafımızdaki bilgileri toplayan bir merkezi sisteme sahip. Basit bir deyişle ve benzetmeyle açıklık kazandıracak olursak, sürekli açık bir Wi-Fi şeklinde düşünebiliriz. Bu benzetmeyi biz değil, araştırmanın mimarlarından olan Profesöt Digby Tatum yapıyor.

Sheffield Üniversitesi'nde görevli olan Prof. Digby, insan beyni ve iletişim becerileri üzerine uzman isimlerden. Yaptığı çalışmaların iletişim konusunda sadece dille sınırlı olmadığımızı ortaya koyduğunu söylüyor.

Aslında bir Psikoterapi Klinik Profesörü olan Tatum, insanların bilinçaltında bulunan ve sürekli olarak aktif olan bir sistemden söz ediyor. Tatum bu durumu, “Başkalarının duygularını, dikkat ettikleri şeyleri ve düşüncelerini bazen anlayabiliyoruz. Beynimizle diğer insanların beyinleri arasında oluşan doğrudan bağlantıyı temel alabiliriz.” şeklinde açıklıyor.

İnsanların futbol maçları, dini törenler ve konserler gibi toplu alanlarda bu temel kavram sayesinde bir araya gelebildiklerini düşünen araştırmacı, iddialarıyla farklı alanlarda da tartışma yaratabilir. Hatta kendisinin videolu görüşme ya da telefon görüşmeleri esnasında beyinlerin aynı iletişimi kuramayacağını söylemesi, söz konusu gizemli bağlantının sadece kişiler birbirlerine yakınlarken gerçekleştiğini açığa çıkartıyor.

Duygusal ya da duyusal iletim olarak adlandırılan bu süreç, elektronik iletim hızıyla değil ışık hızıyla gerçekleşiyor. Buna o an kullanılan temel duyular da eşlik ediyor ve iletişim kolaylaşıyor.

Hiç şüphe yok ki beynimiz, bütün biyolojik varlıklar arasındaki en gizemli şeylerden birisi. Prof. Tatum’un iddiaları birer hipotezden ibaret olsalar da doğru olmamaları için bir neden yok. En azından orta çağda benzer yetenekleri kontrol edebilen kişilere falcı diyorduk, onları dini lider olarak kabul ediyorduk. Şimdi ise bilimsel açıklamalar arıyor ve beynimizi tanımaya çalışıyoruz.