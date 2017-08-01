Beynimiz, Hangi Yaşta Hangi Yeteneklere Kavuşuyor?

İnsan beyni yaşadıkça yeni yetenekler kazanırken eskilerini de kaybediyor. Bu yazımızda insan beyninin yaşına göre yeteneklerini inceledik.

Beynimiz, içerisinde milyarlarca farklı düşünceyi barındıran karman çorman bir yer. Tıpkı vücudumuz gibi beynimiz de zamanla daha çok gelişiyor ve yavaşlıyor. Peki bu süreçlerin nasıl işlediğini hiç merak ettiniz mi? Yapılan yeni araştırmalar bizlere beynimizin tek bir doruk noktası olmadığını, hayatımızın sonuna kadar sürekli belirli doruk noktalarına ulaştığını gösterdi.

Bir insan beyninin belirli yaşlara göre daha önemli bir özelliği ortaya çıkıyor. Örneğin 20 yaşındayken beynimizin daha iyi çalıştığı şeyler 50 yaşında iyi çalışmasa da bu yaşta daha farklı alanlarda başarılı olabiliyoruz. Bugün sizlere insan beyninin hangi yaşta nasıl tepkiler verdiğini anlatacağız.

Beynimiz 18 yaşına geldiğinde hafıza ve beyin gücünde zirveye ulaşıyor.

Kafamızda 1000 tilkinin dolaştığı yıllar olarak da bilinen bu yaşlarda beynin işleme hızından da kaynaklı olarak hafıza olayı çok önemli ölçüde artıyor. Bu yaşta en küçük halimizi bile hatırlayabiliyoruz.

22 yaşında isim bombası oluyoruz

Yaş 22’ye geldiği zaman en zor isimler bile hafızalara kazınıyor. “Ya dostum ismini unuttum kusura bakma” gibi replikler bu yaşlarda pek duyulmaz.

32 yaşında Galaxy S8’den daha iyi yüz taraması yapıyoruz

30’lu yaşlara geldiğimizde insanların yüzüne bakmaya başlayan insanoğlu en iyi yüz taramayı bu yaşlarda yapıyor. Hatta öyle ki bu yaşlarda bir kez gördüğümüz bir insanı uzun yıllar boyunca unutmuyoruz.

43 yaşında bir şamanın konsantrasyonuna ulaşıyoruz

Genç yaşlarda dikkat toplamak çok zor olabiliyor. Okul, ev, sevgili, arkadaşlar derken dikkatler çok dağılıyor. İşte bu dikkat dağınıklığı 40’lı yaşlarda ortadan kalkıyor ve çok daha dikkatli bir birey oluyoruz.

48 yaşında birden empati duyguları kabarıyor

İnsanların yerine kendini koyarak karşıdaki kişiyi daha iyi anlayan insandan hiçbir zaman zarar gelmez. Genç insanlarda hayatın çok hızlı akmasından dolayı empati duygusu pek olmuyor, ancak 48 yaşına gelindiğinde empatide nirvanaya ulaşıyoruz.

Temel aritmetik öğrenmek isteyenler 50 yaşında başlasın

Matematiğin okulda öğrenilerek daha sonrasında öğrenilmediğini düşünen birçok insan var. İnsanlara yanlış olduğunu kanıtlayacak bu olay, 50 yaşına gelen insanların diğer insanlara göre çok daha iyi matematik problemleri çözebildiğini gösteriyor.

Yeni bilgiye açlık da 50 yaşında

Aslında okullar 50 yaşımızdayken başlamalıymış. Küçükken zorla öğretilen bilgiler, 50 yaşında kişinin kendi isteği ile öğretilebilirdi. 50 yaşında matematiğin yanında her türlü bilgiye açlık da var.

Kelime dağarcığının en üst düzeye ulaştığı yer 67 yaşında gerçekleşiyor

Arada 17 sene boyunca neden boşluk var diyeceksiniz. Bilgileri bu süreçte topluyoruz ve 67 yaşına geldiğimizde kelime bilgisinde nirvana yapıyoruz.

Yaş 70, iş bitmese de yavaşlıyor

Durum 67’den sonra kötüye gitmeye başlıyor. İnsanın büyük çöküşüyle birlikte beyin de çökmeye başlıyor ve birçok hafıza kaybı, odaklanma gibi yukarıda saydığımız tüm yetenekler teker teker gidiyor.

İnsan beyninin noktalarını öğrendiğinize göre yaşınıza göre ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz demektir. Yorumlara yaşınıza göre denk gelen yeteneği yazarak konu hakkında yorum yapabilirsiniz.