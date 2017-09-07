Beyinlerimizde Döşenmiş Optik İletişim Kanalları Olabilir

Sinir bilimciler beyin dokusunda üretilen biyofotonlar üzerinde uzun süreli gözlem yaptılar. Kimse bu fotonların ne işe yaradığını bilmiyor ama araştırmacılar bazı ihtimalleri keşfetmeye başladılar.

Enteresan bir soru ile karşı karşıyayız: beyin içerisinde iletişimde kullanılan optik kanallar mı var? Radikal bir soru gibi gelebilir ama bu düşünceyi destekleyen azımsanmayacak derecede delil elde edildi.

Bir çok organizmalar iletişim kurmak, eş ayartmak gibi işler için ışık üretirler. Biyologlar 20 yıl önce fare beyinlerinde dahi bazı koşullarda foton üretildiğini keşfetmişlerdi. Üretilen ışık oldukça zayıf olduğu için tespit etmek de zorlaşıyor. Nörologlar bile keşfettiklerine şaşırıyorlar.

O tarihten bu yana mevcut delillerde de artış yaşandı. Biyofotonlar doğal olarak beyinde ve diğer bölgelerde elektronik olarak hareketli hale gelen bazı moleküler türler tarafından üretildikleri anlaşıldı. Memelilerin beyinleri 200-1300 nanometre dalgaboyu aralığında biyofoton üretirler. Diğer bir deyişle kızılötesi ile ultraviyole aralığında.

Beyindeki hücreler doğal yollardan biyofoton üretiyorlarsa, o halde beyin de bunu bilgiyi iletmek için kullanıyor olabilir şeklinde bir sorunun akla gelmesi de oldukça normal. Bunun olması için fotonlar bir yerden diğer bir yere taşınmalıdırlar. Bu da fiber optik düzeneklerde olduğu gibi bir çeşit yayılım güzergahının varlığını gerektirir. O halde ne tip biyolojik bir yapı bu tip bir işlevi yerine getiriyor olabilir?

Kanada Calgary Üniversitesi’den Parisa Zarkeshian ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalar, bu soruya kısmen cevap veriyor. Sinir hücrelerinin uzun iplikimsi bölümleri olan ‘aksonlar’ın optik özellikleri üzerinde inceleme yapan ekip, beyin içerisinde santimetreden fazla mesafelerde foton aktarımının bütünüyle mümkün olduğu sonucuna vardı.

Yapılan çalışma, daha önceki deneylere ve aksonlar üzerindeki incelemelere dayalı olarak ortaya konulmuş. Ekip öncelikle hücrelerin optik özelliklerini tespit etmek için Maxwell’in meşhur elektromanyetik denklemini üç boyuta uyarlamak suretiyle miyelinli aksonların optik özelliklerini hesaplayan bir çalışmayı değerlendirmiş.

Bu çalışma bir aksonun dış kaplamasının (miyelin tabakası) biyofotonların iletiminde kılavuz dalga olarak görev görebileceğini ortaya atıyor. Aynı zamanda da ışığın saçılması ya da emilimi gibi geniş ölçekli etkenlerin bu fenomene etkide bulunabileceğini de öne sürüyor.

Miyelin tabakasının çapında yaşanacak değişiklikler, dairesel olmayan kesitler ya da aksonlarda gerçekleşecek eğilmeler gibi faktörlerin ışığın iletimini etkileyebileceği de bu çalışmada ayrıca belirtiliyor.