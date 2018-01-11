Beynimiz Neden Son Anda Farkettiği Kötü Eylemi Durduramaz?

Bir yerde yürürken son anda zeminin buzla kaplı olduğunu görürsünüz, beyniniz son adımı atmanızı engellemeye çalışsa da o kısa an içerisinde başarılı olamaz ve düşebilirsiniz. Peki neden böyle olur?

Johns Hopkins Üniversitesi'nden nörobilimcileri tarafından yürütülen ve Neuron dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, zihnimizde değişikliğe gitmek ve beynimiz tarafından gönderilen ilk ön sinyalden sonra hareketlerimizi durdurmak yalnızca birkaç milisaniyemizi alıyor. Bu süre oldukça kısa gibi görünse de birçok hata yapabiliyoruz. Daha önce bilim insanları, insanların kararlarını değiştirmeye çalıştıklarında beynin yalnızca bir bölgesinin aktif olduğunu düşünüyorlardı, ancak şimdi bu şekilde kendinizi durdurmanın beyninizin birkaç farklı bölgesi arasında hızlı bir koreografi gerektirdiğini fark ettiler ve kareografinin yaşlandıkça daha da zor olduğunu keşfettiler.

Kıdemli yazar Susan Courtney, beynin üç alanı, durmamız için başarılı bir şekilde iletişim kurmak zorunda olduğunu belirtiyor. Çalışmanın ilk yazarı olan Kitty Z. X'u durumu kavşağa doğru ilerlerken trafik ışığının sarıya dönmesiyle açıklıyor. Beyin hızlanmaya karar verir ve en kısa sürede bir polis aracının sizi izlediğini farkedersiniz ve fren yapmak istersiniz ancak artık çok geç olmuştur.

Xu'ya göre, polis aracının farkına varmanız ve hareket biçiminizi değiştirmeniz için milis saniye süreniz var (200 milisaniyeden az veya tam olarak bir saniyenin çeyreğinden az). "Neden ben bunu yapıyorum" diye merak ediyorken hızlandıracağınızı ve aşağı yukarı küfredeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Cevap: orijinal sinyal zaten kaslarınıza ve dönüş noktasının ötesine geçti. Temel olarak, beynimiz kaslarımızın cevap verebileceğinden daha hızlı düşünüyor ve eylemlerimizi değiştirmek bir zamanlar düşündüğümüzden daha zor bir hal alıyor.