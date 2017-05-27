Yeni bir araştırmaya göre beynimiz, yeteri kadar uykuyu alamıyorsa kendini tüketmeye başlıyor.

Araştırmacılar laboratuar farelerini inceledi ve 'temizleme' hücrelerinin, uyku bozukluğu nedeniyle daha aktif olduklarını farkettiler. Astrosit olarak bilinen hücreler, beynin bağlantıları zayıflar ve parçalanırlarken beyindeki hücreleri süpürürler.

Baş bilim yazarı Michele Bellesi New Scientist'e verdiği demeçte, "Sinirlerin bu kısımlarının astrositler tarafından uyku kaybından dolayı tüketildiğini ilk kez görüyoruz." İtalya'nın Marche Politeknik Üniversitesi'ndeki araştırma ekibine göre gerçekten endişe verici bir durum olarak nitelendirildi.

"Onlar eski mobilyalar gibidirler." dedi Michele. "Muhtemelen daha fazla dikkat ve temizliğe ihtiyaç duyarlar." Ancak, uykudan mahrum bırakılan beyinlerin Alzheimer'e yol açan canice bir faaliyet gösterdiğini de ekledi. Uykusuz farelerde, mikroglialler adı verilen beyin hücreleri daha aktifti.

Michele, "Alzheimer ve diğer nörodejenerasyon formlarında sürekli mikroglial aktivasyonun gözlendiğini zaten biliyoruz" dedi. Çalışma, bir gecede alınacak uykunun en az 6 saat olması gerektiğini ve daha az uykunun diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi hastalıklara yol açacağını gösterdi.

Araştırmacılar, kan basıncının yükseldiği veya zayıf glikoz metabolizmasına sahip olan insanlarda uykusuzluğun etkisinin özellikle daha güçlü olduğunu söyledi.

Çalışma, hasta raporlarına dayanmak yerine bir laboratuardaki uyku süresini ölçerek ortak bir kalp hastalığı risk faktörü kümesine sahip kişilerde ölüm riskinde uyku süresinin etkisini incelemekteydi.

Araştırmacılar rastgele, ortalama yaşları 49 olan, uyku laboratuvarında bir gece geçirmeyi kabul eden 1.344 yetişkin seçtiler.

Test sonuçlarına dayanarak, katılımcıların yüzde 39.2'sinde, birlikte kümelenen metabolik sendrom olarak bilinen en az üç risk faktörü bulunduğu tespit edildi.

Vücut kitle indeksinin çok önemli rol oynadığı bu araştırmada, ortalama 16.6 yıllık izleme sırasında ölenlerin vücut kitle indeksi 30'dan yüksekti. Ancak en önemli etken her zaman uyku süreci olduğundan, herhangi bir rahatsızlığı olmayan insanlar da az uyku sebebiyle, diğer insanlardan 2 kat daha fazla ölüm riskine sahipler.

Araştırma videosuna buradan ulaşabilirsiniz.