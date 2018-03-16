Beynimiz Zaman Yolculuğu Yapabilir mi?

'Nectome' adı verilen bir proje ile insan beyinini kopyalayarak, onları bir veri haline getirecek sistem üzerinde çalışmalara başlandı. Bu çalışma 'insan dondurma' teknolojisi ile etik olarak karşılaştırıldı.

'Cryonics' (insanları daha sonra canlandırmak üzere dondurmak), bilim kurgu edebiyatının ve Hollywood'un değişmez bir parçası olarak bilinir. Peki, gerçekten mümkün olursa ne gibi seçenekler için kullanılabilirdi? Belki şu anda tedavi edilemeyen bir hastalığın tedavisi bulunana kadar beklemek (Batman & Robin - Buz Adam) ya da sadece geleceği görmek, dolaylı bir zaman yolculuğu yapmak (Passengers.)

Elbette, kimsenin 500 yaşındaki bir insanı niçin çözmek isteyip istemeyeceği sorusuna cevaplar da arıyoruz. Bu düşünceler ne kadar tartışılsa da günümüzde hiç kimse bu kozmiklerden birini çözmek için kanıtlanmış bir teknolojiye sahip değil.

Y Combinator tarafından finanse edilen ‘Nectome’ adlı yeni bir başlangıç, İnsan dondurmak hakkındaki düşüncelerinizi değiştirmek istiyor. Bu üzerinde yeni çalışılan teknolojiye göre beyninizin bir kopyası oluşturularak bir bir disk gibi depolanmak isteniyor.

Fakat bu işlemin en ironik tarafı; aslında kopyalanan kişi gerçekten siz olacak mısınız? Ve bu işlem için bir ihtimal de olsa ölmeye hazır mısınız? Bu tür sorulara net olarak cevap verilmese de bunun bir tür beyin arşivleme sistemi olacağını söyleyen araştırmacılar ‘insanlık olarak, beynin gücünü ve nasıl çalıştığını hala kavramış değiliz, bunun ne gibi etkiler doğuracağı üzerine çalışmalarımız devam ediyor’.' diyerek tam olarak net cevaplar vermekten kaçındı. İşin felsefik boyutu bir yana ola ki bu işlemler günün birinde başarıyla yerine getirilirse insanlık bu teknolojiyi gerçekten başarılı ve insanlığa faydalı bir proje olarak kullanabilecek mi? Ya da daha kötüsü bu toplumları kontrol etmek için kullanılan bir silah halini alabilir mi?

Daha bu ve benzeri bir çok distopya soru barındıran bu konu tartışıladursun, biz de siz Webtekno okurlarına soralım; zamanda yolculuk edebilmek için şimdiki hayatınızdan feragat edebilir miydiniz?