Sussex Üniversitesi Ion Quantum Teknoloji Grubunun ortaya attığı iddia, kuantum bilgisayarların ve teknolojinin seyrini değiştirebilecek bir planın hazır olduğu yönünde. Üstelik söz konusu mimari, atalarından farklı olarak fazlasıyla çevreci.

Bize sınırısz bir işlem gücü sunacak olan kuantum bilgisayar teknolojisi hayalininin en peşinden koşan bilim insanları bunu henüz gerçekleştiremediler, zira teoriler pratiğe yeterli düzeyde dökülemiyor.

Bir kuantum bilgisayarı, bir futbol sahası boyutlarından daha küçük alanda şekillendiren yeni plan, daha önce varlığından haberdar olmadığımız bazı teknolojileri kullanarak "çözülemeyen" problemlerin üstesinden gelineceğini ve teknoloji devriminin hayat bulacağını müjdeliyor.

İngiltere'nin Sussex Üniversitesi'ndeki Ion Quantum Teknoloji Grubu'ndan bir sözcünün The Independent'a verdiği demeçte, "Üstün bir kuantum bilgisayar için bolca somun ve civata içeren bir planı hayata geçiriyoruz. Hayat tamamen değişecek, daha önce hayal ederken bile tereddüt yaşadığımız şeyleri gerçekleştirebileceğiz." ifadeleri kullanılıyor.

Kuantum bilgisayar teknolojisi ilk olarak 1982'de Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman tarafından ortaya atılmış ve konuyla ilgili pek çok deneme gerçekleşmişti.

Proje, henüz pratikle buluşmuş değil ancak yakın gelecekte, muazzam miktarda veriyi nasıl işleyeceğimiz konusunda devrim yaratacak şekilde hazırlandı.

Bugünkü bilgisayarların ikili kod bitlerinin 1 ve 0'larıyla sınırlı. Oysaki kuantum bilgisayarlar, kod bitlerinin ötesine geçiyor. En küçük ölçekte maddede oluşan dolaşma olarak da tanınan "kuantum efekti sayesinde", her kod, 0 ve 1'in en küçük veya en büyük ölçeği ya da ikisinin kombinasyonunu üzerine pozisyon alabiliyor.

Peki kuantum bilgisayarlar ne kadar hızlı? Örnek vermemiz gerekirse Google, D-Wave 2X kuantum bilgisayarının dizüstü bilgisayarınızınkinden 100 milyon kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor ve kelimenin tam anlamıyla beyinlerimizi eritiyor.

Bugüne kadar, bilim adamları 10 veya 15 kod bitten fazla kapasiteli bir kuantum bilgisayar geliştirmek için inanılmaz ter dökmüşler.

Ekip; önceki kuantum bilgisayar tasarımlarının tek tek bilgisayar modüllerini birbirine bağlamak için fiber optik bağlantıları kullandığını vurgularken, kendi planlarının iyonları bir modülden diğerine nakletmek için elektrik alanlarını kullanmak olduğunu ortaya döküyor.

Bu yaklaşım sayesinde, bireysel kuantum bilgisayar modüllerine göre 100.000 kat daha hızlı bağlantı hızı sağlanacak ve bilgisayar aşırı sıcaklıklara karşı masraflı soğutma sistemleri ile donanıtılmış ataların aksine oda sıcaklığında çalışabilecek. Yani çevre dostu bir mimari ile karşı karşıyayız.

Ekibin iddia ettiği bir başka gelişme de, iyon kod bitlerini işlemek için bireysel lazerler kullanmak yerine, tüm bilgisayar sisteminde mikrodalga ışınım alanından faydalanacakları yönünde.

Ekip, söz konusu bilgisayarın iki yıl içerisinde hazır olacağını müjdeliyor.