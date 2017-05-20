'Beynimizin %10'unu Kullanıyoruz' Efsanesi Neye Dayanıyor?

Bu tarz iddialar uzun süredir var, fakat nereden geldi? Neden buna inanmaya çok hevesliyiz? Beynimizden ne kadarını gerçekten kullanıyoruz ve öğrenebileceğimiz şey için bir sınır var mı?

Aynı anda hem başkalarıyla konuşur, ellerimizi hareket ettirir, başka yerlere bakar, nefes alır, dinler, düşünür ve çok daha fazla şeyi yaparız. Bunlar algılamayla ve algıladıklarımızdan ürettiklerimizle gerçekleşir. Yani sizin çok fazla şey yaptığınızı düşünmeseniz bile yeterli ve bunu yapan beyin, aynı zamanda en basiti sizi hayatta tutarak da fazlasıyla eylem gerçekleştirir. Madem beynimiz bu kadar muazzam, bu tarz efsaneler nereden geliyor?

En yakın 1907'de yayınlanan "The Energies of Men" makalesine göre biz, "Zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızın yalnızca küçük bir bölümünü kullanıyoruz". Bu bir süre sonra adeta bilimsel bir gerçekmiş gibi yayılmış ve 'tam olarak kullanılmayan potansiyelinize ulaşın' tarzı söylemler başlamış. Öğrenmemizin ve beynimizin alacaklarının sınırı yok, tıpkı toplam bilebileceğimiz dillerin de sınırının olmadığı gibi. Eğer bu söylem doğru olsaydı bir süre sonra yeni şeyler öğrenemezdik ve belki bugün hepimizin konuştuğu ya da en azından kullandığı ikinci dili hayal bile edemeyebilirdik.

Limitless filminde söylenen 'beynimizin %10'unu kullanıyoruz' gibi iddialar insanların aklını karıştırabiliyor fakat beyin sağlığımızı korumak adına beyin egzersizleri yapmalıyız. Bu egzersizler beynimizin kalan kısmının kilidini elbette açmayacak ama kesinlikle hafızamızı güçlendirecek. Böyle egzersizler için uzmanlar özellikle sudokuyu ve fiziksel egzersizleri öneriyorlar.

Bundan önceki atalarımız da, bizler de aynı beyin alanlarınını kullanıyoruz. Yani 1500'lerde de böyleydi, 1900'lerde de ve bundan böyle de beynimizin tamamını kullanmaya devam edeceğiz.